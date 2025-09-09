Polizia-operazioa
Portugaldar bat atxilotu dute Bilbon, haren familiaren bi adingaberi sexu-erasoa egitea leporatuta

Atxilotzeko eta entregatzeko euroagindu bat ezarri zioten 39 urteko gizonari, 2017az geroztik justiziatik ihes eginda zegoen. Epaileak behin-behinean aske utzi du, kautelazko neurriekin, Luxenburgora estraditatzeko prozedura bideratu bitartean.

Polizia Nazionalak 39 urteko portugaldar bat atxilotu du Bilbon, atxilotzeko eta entregatzeko Europako agindu bat ezarrita zuela, haren familiaren bi adingaberi sexu-erasoa egin izana egotzita. 2017az geroztik justiziatik ihes eginda zegoen.
   
Bilboko Polizia Judizialaren Brigadako Delinkuentzia Antolatuaren Taldeak burutu du operazioa, Polizia Judizialaren Komisaria Nagusiko Iheslarien I. Taldearekin koordinatuta, Barne Ministerioak jakinarazi duenez.
   
Lankidetza horren ondorioz, gizona Bizkaiko hiriburuan zegoela baieztatu ahal izan zuten. Ezarritako dispositiboari esker, gizona identifikatu eta atzeman zuten Bilbon, eta berehala atxilotu, Europako aginduari jarraituta.

Poliziaren izapideak bukatuta,  Auzitegi Nazionaleko Instrukzioko Epaitegi Zentralaren esku utzi dute. Epaileak behin-behinean aske utzi du, kautelazko neurriekin, Luxenburgora estraditatzeko prozedura bideratu bitartean.

