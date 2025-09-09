Una de las claves del nuevo anteproyecto de ley es la inclusión de una definición y una regulación específica para los productos relacionados al tabaco, como los cigarrillos electrónicos, bolsitas de nicotina para su uso oral o productos a base de hierbas.

Son artículos cuya presencia en el mercado y su consumo, especialmente entre la población joven, han aumentado de forma notable en los últimos años. Estos productos quedarán sometidos a las misma restricciones legales que el tabaco convencional.

El texto también prohíbe el cosumo de tabaco a menores de edad, que hasta ahora se limitaba a la venta o entrega.

Se prohíbe, asimismo, la venta y suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, y se limita la publicidad de todos productos relacionados con el tabaco con la colocación de la debida señalización visible que informe de dicha prohibición.

Finalmente, el documento aprobado modifica el régimen sancionador, actualizando infracciones, cuantías y responsabilidades para adecuarlo a las nuevas medidas.

Se establece, asimosmo, un periodo transitorio de 12 meses para permitir a los fabricantes adaptar su productos al nuevo marco legal, y para permitir el agotamiento de existencias de cigarrillos electrónicos de un solo uso.