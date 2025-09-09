NUEVA LEY ANTITABACO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

No se podrá fumar ni vapear en terrazas, campus universitarios o vehículos laborales

El Consejos de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley antitabaco que incluye nuevas medidas frente al tabaquismo y la regulación de productos relacionados con el tabaco, como el cigarro electrónico.

Un persona fuma un cigarrillo en la calle. Foto de pixabay
Euskaraz irakurri: Ezingo da ez zigarrorik erre ez bapeatu tabernetako terrazetan, unibertsitate-campusetan eta lanerako diren ibilgailuetan
author image

EITB

Última actualización

El Consejo de Ministros del Gobierno español ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley antitabaco que equipara los cigarrillos electrónicos a los convencionales y prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios como las terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas. 

Una vez que el proyecto entre en vigor, tampoco se podrá fumar tabaco en los conciertos y espectáculos al aire libre, universidades, instalaciones deportivas o vehículos comerciales, que pasan a ser considerados lugares de trabajo.

Ley tabaco - web - ES

Una de las claves del nuevo anteproyecto de ley es la inclusión de una definición y una regulación específica para los productos relacionados al tabaco, como los cigarrillos electrónicos, bolsitas de nicotina para su uso oral o productos a base de hierbas. 

Son artículos cuya presencia en el mercado y su consumo, especialmente entre la población joven, han aumentado de forma notable en los últimos años. Estos productos quedarán sometidos a las misma restricciones legales que el tabaco convencional. 

El texto también prohíbe el cosumo de tabaco a menores de edad, que hasta ahora se limitaba a la venta o entrega. 

Se prohíbe, asimismo, la venta y suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, y se limita la publicidad de todos productos relacionados con el tabaco con la colocación de la debida señalización visible que informe de dicha prohibición. 

Finalmente, el documento aprobado modifica el régimen sancionador, actualizando infracciones, cuantías y responsabilidades para adecuarlo a las nuevas medidas. 

Se establece, asimosmo, un periodo transitorio de 12 meses para permitir a los fabricantes adaptar su productos al nuevo marco legal, y para permitir el agotamiento de existencias de cigarrillos electrónicos de un solo uso. 

Gobierno de España Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más