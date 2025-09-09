Ezingo da ez zigarrorik erre ez bapeatu tabernetako terrazetan, unibertsitate-campusetan eta lanerako diren ibilgailuetan
Tabakoa erretzeko debekua aire libreko eremuetara zabaldu eta zigarro elektronikoak zigarro arrunten pare jarriko dituen lege aurre-proiektua onartu du Espainiako Ministroen Kontseiluak.
Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak tabakoa erretzeko debekua aire libreko eremuetara zabaldu eta zigarro elektronikoak zigarro arrunten pare jarriko dituen lege aurreproiektua onartu du gaur, asteartea.
Hala, egitasmoa indarrean sartzen denean, Hego Euskal Herrian eta Espainiako Estatu osoan ezingo da tabakorik erre tabernetako terrazetan, garraiobideetako geralekuetan, aire libreko kontzertu eta ikuskizunetan, igerilekuetan, unibertsitate-campusetan eta lanerako erabiltzen diren ibilgailuetan, besteak beste.
Lege-aurreproiektu berriak, gainera, tabakoarekin zerikusia duten produktuak erregulatuko ditu, hala nola zigarro elektronikoak, ahotik kontsumitzen diren nikotinazko poltsatxoak eta tabako-belarrez egindako hainbat produktu.
Izan ere, asko areagotu da artikulu horiek merkatuan duten presentzia eta gazteen kontsumoa. Aurrerantzean, zigarro arrunten gainean ezartzen diren muga eta baldintza berberak ezarriko dira zigarro elektronikoen gainean, bai eta tabakoarekin lotutako bestelako produktuei.
Horrekin batera, adin txikikoek legez debekatuta izango dute tabakoa kontsumitzea. Debekatu egingo da, era berean, erabili eta botatzeko zigarro elektronikoak saltzea. Gainera, testuak tabakoarekin zerikusia duten produktuen publizitatea ere mugatuko du. Debekuaz ohartarazten duten seinaleak jarri beharko dira, dagokion tokietan.
Onartutako dokumentuak zehapen-araubidea aldatzen du, eta arau-hausteak, isunak eta erantzukizunak eguneratuko dira. Orain, fabrikatzaileek 12 hilabeteko epea izango dute produktuak lege-esparru berrira egokitzeko eta behin bakarrik erabiltzeok zigarro elektronikoak kentzeko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Arantzazurako erromesaldia egin dute gaur, Arantzazuko Amaren egunean
Egutegi orokorrean jai ez den arren, Oñatin eta Arantzazuko santutegiko inguruetan festa giroa izango da gaur nagusi. Dozenaka lagun erromesaldian atera dira harako bidean.
Gizon portugaldar bat atxilotu dute Bilbon, bi senide adingaberi sexu-erasoa egitea leporatuta
Atxilotzeko eta entregatzeko euroagindua ezarri zuten 39 urteko gizonaren aurka, 2017az geroztik justiziatik ihes eginda zegoen eta. Epaileak aske utzi du, behin-behinean, kautelazko neurriekin, Luxenburgora estraditatzeko prozedura bideratu bitartean.
Pertsona bat hil da eta bi zauritu dira, horietako bat larri, AP-15 autobidean, auto-istripuz, Erriberri parean
Kamioi batek kontrako erreian sartu eta biktima zihoan autoa jo du, Foruzaingoak jakinarazi duenez.
Albistegien denboraldi berria hasi du Euskal Telebistak
Irudi berria, dekoratu berriak eta aurpegi berriak izango dituzte "Egun On Euskadi", "Gaur Egun" eta "Teleberri" albistegiek denboraldi berri honetan. Egiazkotasuna, zorroztasuna eta hurbiltasuna izango dituzte oinarri.
Eusko Jaurlaritzak zortzigarren urtez ospatu du Euskal Diasporaren eguna
Markina-Xemeingo ekitaldiak omenaldia egin dio zesta-puntari; hain zuzen ere, Euskal Herria mundu osoko pilotalekuetara eraman duten pilotariei.
Erraldoien dantza ikusgarriek Iruñeko katedrala hartu dute, burguen batasuna lortu zuen ituna ospatzeko
Gaur 602 urte izenpetu zuen Karlos III.a Erregeak. San Zernin, Nabarreria eta San Nikolas izeneko burguak batzeko ituna, Iruñea hiria sortuz. Ospakizun ugari antolatu dituzte, tartean, gaur egin den erraldoien ikuskizuna katedralean.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Gipuzkoan 6 urteko haur bati eraso egin zion gizonari ezarritako 20 urteko kartzela-zigorra
2025 hasieran, 20 urte baino gehiagoko kartzela-zigorra ezarri zion Gipuzkoako Auzitegiak gizonari, eta ia bi urtekoa adingabearen amari, erasoak baimentzeagatik. Errekurritu egin zuten epaia baina EAEko auzitegi gorenak berretsi egin dizkie zigorrak.
Nola egokitu hiriak beroaldietarako eta muturreko tenperaturetarako?
Udak gero eta beroagoak eta luzeagoak dira Euskal Herrian EITB Datak argitaratutako datuen arabera. Bilbon eta antzerako hirietan muturreko tenperaturak izan dituzte. Mundu osoan hiriak beroaldiak hobeto igarotzeko egokitzen ari dira eta natura hirietan sartzea da urbanisten gomendio nagusia.
24 urteko gizon bat espetxeratu dute, Usurbilen emakume bati lapurreta egin eta ondoren hura hiltzen saiatzeagatik
Ertzaintzak jakinarazi duenez, joan den larunbatean izan ziren lapurreta eta hilketa saiakera. Igandean atxilotu zuten ustezko erasotzailea, Usurbilgo borda batean.