TABAKOAREN AURKAKO LEGE BERRIA
Ezingo da ez zigarrorik erre ez bapeatu tabernetako terrazetan, unibertsitate-campusetan eta lanerako diren ibilgailuetan

Tabakoa erretzeko debekua aire libreko eremuetara zabaldu eta zigarro elektronikoak zigarro arrunten pare jarriko dituen lege aurre-proiektua onartu du Espainiako Ministroen Kontseiluak.

Pertsona bat, zigarroa erretzen, kalean. Pixabay argazkia

author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak tabakoa erretzeko debekua aire libreko eremuetara zabaldu eta zigarro elektronikoak zigarro arrunten pare jarriko dituen lege aurreproiektua onartu du gaur, asteartea. 

Hala, egitasmoa indarrean sartzen denean, Hego Euskal Herrian eta Espainiako Estatu osoan ezingo da tabakorik erre tabernetako terrazetan, garraiobideetako geralekuetan, aire libreko kontzertu eta ikuskizunetan, igerilekuetan, unibertsitate-campusetan eta lanerako erabiltzen diren ibilgailuetan, besteak beste. 

Lege-aurreproiektu berriak, gainera, tabakoarekin zerikusia duten produktuak erregulatuko ditu, hala nola zigarro elektronikoak, ahotik kontsumitzen diren nikotinazko poltsatxoak eta tabako-belarrez egindako hainbat produktu. 

Izan ere, asko areagotu da artikulu horiek merkatuan duten presentzia eta gazteen kontsumoa. Aurrerantzean, zigarro arrunten gainean ezartzen diren muga eta baldintza berberak ezarriko dira zigarro elektronikoen gainean, bai eta tabakoarekin lotutako bestelako produktuei.

Horrekin batera, adin txikikoek legez debekatuta izango dute tabakoa kontsumitzea. Debekatu egingo da, era berean, erabili eta botatzeko zigarro elektronikoak saltzea. Gainera, testuak tabakoarekin zerikusia duten produktuen publizitatea ere mugatuko du. Debekuaz ohartarazten duten seinaleak jarri beharko dira, dagokion tokietan.

Onartutako dokumentuak zehapen-araubidea aldatzen du, eta arau-hausteak, isunak eta erantzukizunak eguneratuko dira. Orain, fabrikatzaileek 12 hilabeteko epea izango dute produktuak lege-esparru berrira egokitzeko eta behin bakarrik erabiltzeok zigarro elektronikoak kentzeko.  

Espainiako gobernua Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Gizartea

