No habrá banderas ni símbolos en el Open Basque Country de ajedrez de Sestao

18:00 - 20:00
EITB

Última actualización

La organización había invitado a los jugadores israelíes inscritos a no participar o participar bajo la bandera de la Federación Internacional de Ajedrez. Sin embargo, la Federación ha rechazado esa decisión. Por lo tanto, han decidido que el frontón Las Llanas no lucirá ninguna bandera internacional, tan solo la palestina “como expresión de solidaridad”. Tres jugadores israelíes se han dado de baja.

Presentación del Open Basque Country Sestao REMITIDA / HANDOUT por CLUB AJEDREZ SESTAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/9/2025
18:00 - 20:00
Hace  min.

Tres de los siete jugadores de ajedrez de Israel se dan de baja del torneo de Sestao que comienza este viernes

El Club Ajedrez de Sestao, como muestra de rechazo a la "conculcación sistemática de derechos humanos por parte de Israel" en Gaza, invitó la semana pasada a los ajedrecistas israelíes a no participar en el torneo y, en caso de hacerlo, jugar bajo la bandera de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), ya que, al ser categoría 'open', los organizadores no pueden impedir participar a ningún jugador con licencia.
