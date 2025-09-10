Protestas contra Israel retrasan el acto de apertura del curso universitario en la EHU
Convocados por Ikasle Abertzaleak, los estudiantes se han concentrado con pancartas pidiendo el boicot a Israel y acusando al Gobierno Vasco y a la EHU de ser "cómplices del genocidio".
Las protestas contra Israel han obligado a retrasar este miércoles el acto inaugural del nuevo curso académico en la Universidad del País Vasco (EHU), donde se han vivido momentos de tensión.
Ikasle Abertzaleak ha llamado a una concentración pidiendo el boicot a Israel y acusando al Gobierno Vasco y la UPV de ser “cómplices del genocidio”. Los estudiantes se han concentrado con pancartas, y a la llegada del lehendakari Imanol Pradales han comenzado los gritos y se han producido momentos de tensión. Como consecuencia, el comienzo del acto se ha retrasado unos minutos.
Los representantes institucionales y de la universidad que han acudido al acto han permanecido en silencio esperando que finalizasen los gritos.
El rector de la Universidad del País Vasco, Joxerramon Bengoetxea, ha sido el primero en intervenir en el acto académico, que ha comenzado 10 minutos más tarde. En su intervención, ha pedido un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo palestino.
"Estamos detectando una preocupante ola militarista en Europa y pensamos que las universidades deben hacer frente a estos cantos de sirenas", ha asegurado el rector en su breve discurso inaugural en el que se ha visto obligado a alzar la voz ante los gritos procedentes del exterior.
Bengoetxea ha dicho que, junto a la escalada armamentística, se percibe cómo el hambre vuelve a ser utilizada como un arma de guerra. "Así ocurrió con el Holodomor que hace 100 años impuso la Rusia soviética sobre Ucrania, a la que ahora ataca directamente y así está siendo hoy mismo en Palestina", ha denunciado.
En su primer discurso de apertura, el rector también ha abogado por impulsar el compromiso social y la internacionalización de EHU, y para ello ha indicado que su equipo trabajará en los presupuestos 2026, el plan estratégico 2026-2028 y los nuevos estatutos.
En este sentido, ha mostrado su disposición a mantener un "diálogo sincero y leal" con el Gobierno Vasco y ha reivindicado la colaboración, "clave para mantener el sentido de comunidad".
Pradales dice que "cuando se impone el dogma, el insulto o la agresividad" la universidad "pierde su razón de ser"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha resaltado que la Universidad del País Vasco (EHU) es un espacio de "libertad y pensamiento crítico, donde se pueden y se deben confrontar y debatir ideas o pensamientos diferentes", pero ha advertido de que "cuando se impone el dogma, el insulto o la agresividad sobre la episteme, la universidad pierde su razón de ser".
En su discurso, el mandatario vasco ha condenado la barbarie que están sufriendo los pueblos ucraniano y palestino. "Que reciban la solidaridad y el apoyo de todos nosotros, defendiendo y difundiendo permanentemente los principios a favor de la vida y los derechos humanos", ha finalizado.
Una vez iniciado, el acto se ha desarrollado con normalidad, y a lo largo del mismo EHU ha entregado las medallas de oro de la universidad al lehendakari Carlos Garaikoetxea, la exrectora Nekane Balluerka y el exfutbolista José Ángel Iribar.
