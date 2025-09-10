UNIVERSIDADES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Protestas contra Israel retrasan el acto de apertura del curso universitario en la EHU

Convocados por Ikasle Abertzaleak, los estudiantes se han concentrado con pancartas pidiendo el boicot a Israel y acusando al Gobierno Vasco y a la EHU de ser "cómplices del genocidio". 

GRAFCAV2612. SAN SEBASTIÁN, 10/09/2025.-Inciddentes este miércoles en la Universidad del País Vasco (EHU) durante la inauguración del curso 2025-2026, con 35.126 repartidos en 106 grados, con un acto solemne presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, y el rector, Joxerramon Bengoetxea. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Foto de un vídeo de EITB
Euskaraz irakurri: Israelen aurkako protestek EHUren ikasturte hasierako ekitaldia atzeratu dute
author image

EITB

Última actualización

Las protestas contra Israel han obligado a retrasar este miércoles el acto inaugural del nuevo curso académico en la Universidad del País Vasco (EHU), donde se han vivido momentos de tensión. 

Ikasle Abertzaleak ha llamado a una concentración pidiendo el boicot a Israel y acusando al Gobierno Vasco y la UPV de ser “cómplices del genocidio”. Los estudiantes se han concentrado con pancartas, y a la llegada del lehendakari Imanol Pradales han comenzado los gritos y se han producido momentos de tensión. Como consecuencia, el comienzo del acto se ha retrasado unos minutos. 

Los representantes institucionales y de la universidad que han acudido al acto han permanecido en silencio esperando que finalizasen los gritos.

El rector de la Universidad del País Vasco, Joxerramon Bengoetxea, ha sido el primero en intervenir en el acto académico, que ha comenzado 10 minutos más tarde. En su intervención, ha pedido un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo palestino. 

"Estamos detectando una preocupante ola militarista en Europa y pensamos que las universidades deben hacer frente a estos cantos de sirenas", ha asegurado el rector en su breve discurso inaugural en el que se ha visto obligado a alzar la voz ante los gritos procedentes del exterior.

Bengoetxea ha dicho que, junto a la escalada armamentística, se percibe cómo el hambre vuelve a ser utilizada como un arma de guerra. "Así ocurrió con el Holodomor que hace 100 años impuso la Rusia soviética sobre Ucrania, a la que ahora ataca directamente y así está siendo hoy mismo en Palestina", ha denunciado. 

En su primer discurso de apertura, el rector también ha abogado por impulsar el compromiso social y la internacionalización de EHU, y para ello ha indicado que su equipo trabajará en los presupuestos 2026, el plan estratégico 2026-2028 y los nuevos estatutos.

En este sentido, ha mostrado su disposición a mantener un "diálogo sincero y leal" con el Gobierno Vasco y ha reivindicado la colaboración, "clave para mantener el sentido de comunidad".

GRAFCAV2650. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 10/09/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (c), y el rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea (2i), posan junto a los galardonados con las Medallas de Oro, Carlos Garaikoetxea (3i), Jose Ángel Iribar (2d), y Nekane Balluerka (3d), durante el acto de inauguración oficial del curso 2025-2026. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00

Pradales dice que "cuando se impone el dogma, el insulto o la agresividad" la universidad "pierde su razón de ser"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha resaltado que la Universidad del País Vasco (EHU) es un espacio de "libertad y pensamiento crítico, donde se pueden y se deben confrontar y debatir ideas o pensamientos diferentes", pero ha advertido de que "cuando se impone el dogma, el insulto o la agresividad sobre la episteme, la universidad pierde su razón de ser".

En su discurso, el mandatario vasco ha condenado la barbarie que están sufriendo los pueblos ucraniano y palestino. "Que reciban la solidaridad y el apoyo de todos nosotros, defendiendo y difundiendo permanentemente los principios a favor de la vida y los derechos humanos", ha finalizado.

Una vez iniciado, el acto se ha desarrollado con normalidad, y a lo largo del mismo EHU ha entregado las medallas de oro de la universidad al lehendakari Carlos Garaikoetxea, la exrectora Nekane Balluerka y el exfutbolista José Ángel Iribar.

UPV-EHU Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Sociedad

Más noticias sobre sociedad

GRAFCAV2650. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 10/09/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (c), y el rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea (2i), posan junto a los galardonados con las Medallas de Oro, Carlos Garaikoetxea (3i), Jose Ángel Iribar (2d), y Nekane Balluerka (3d), durante el acto de inauguración oficial del curso 2025-2026. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca el curso 2025-2026 en la EHU con un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo palestino

En su primera apertura de curso como rector, Joxerramon Bengoetxea ha apostado por fomentar el compromiso social y la internacionalización de la universidad. El lehendakari Carlos Garaikoetxea, la exrectora Nekane Balluerka y el exfutbolista José Ángel Iribar han recibido las medallas de oro,  por su labor. Este curso la EHU tendrá más de 35 000 alumnos y alumnas, de los cuales más de la mitad estudiarán en euskera. 
Su padre se suicidó hace dos años Bere aita duela bi urte suizidatu zen
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"El silencio es lo que mata a las personas que se suicidan. Hay que tratarlo con normalidad y no juzgar; ninguno estamos a salvo”

Una persona se suicida cada dos días en Euskadi. En 2024, 171 vidas se apagaron por esta causa en Euskadi, 30 muertes más que el año anterior. El suicidio sigue siendo la principal causa de muerte no natural. La gran mayoría son hombres, el pasado año fueron 117. Detrás de cada cifra hay una historia. Hoy, en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ponemos rostro al dolor con el testimonio de Maitane Ruiz. Su padre decidió quitarse la vida hace dos años. La joven de Mungia destaca la importancia de visibilizar, normalizar y hablar sobre el suicidio.

GRAFCAV2612. SAN SEBASTIÁN, 10/09/2025.-Inciddentes este miércoles en la Universidad del País Vasco (EHU) durante la inauguración del curso 2025-2026, con 35.126 repartidos en 106 grados, con un acto solemne presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, y el rector, Joxerramon Bengoetxea. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Estudiantes convocados por Ikasle Abertzaleak protestan contra Israel y retrasan la apertura de curso de EHU

Los estudiantes se han concentrado con pancartas pidiendo el boicot a Israel y acusando al Gobierno Vasco y a la EHU de ser "cómplices del genocidio". A la llegada del lehendakari Pradales han comenzado los gritos y se han producido momentos de tensión. Como consecuencia, el comienzo del acto se ha retrasado unos minutos. Los representantes institucionales y de la universidad que han acudido al acto han permanecido en silencio esperando que finalizasen los gritos.
Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional intervienen debido a la manifestación de numerosas personas que se concentran en el Alto de San Cosme para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta a España.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Neutralizan la etapa 16 de La Vuelta a 8 km del final por las protestas por Gaza

Cientos de personas han secundado las protestas convocadas por el colectivo Galiza por Palestina para denunciar la invasión militar de Israel bajo el lema "No es una guerra, es un genocidio". Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional han intervenido en una protesta en el alto de San Cosme y se han vivido momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Cargar más