UNIBERTSITATEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelen aurkako protestek EHUren ikasturte hasierako ekitaldia atzeratu dute

Ikasle Abertzaleak taldeak deitutako elkarretaratzean, hainbat lagun elkartu dira Israeli boikota egiteko eskatuz eta EHUri eta Eusko Jaurlaritzari “genozidioaren konplize” izatea leporatuz.

GRAFCAV2612. SAN SEBASTIÁN, 10/09/2025.-Inciddentes este miércoles en la Universidad del País Vasco (EHU) durante la inauguración del curso 2025-2026, con 35.126 repartidos en 106 grados, con un acto solemne presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, y el rector, Joxerramon Bengoetxea. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
EITBren bideo baten argazkia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Israelen aurkako protestek asteazken honetan Gipuzkoako campusean egin den Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) ikasturte hasierako ekitaldia atzeratu dute eta tentsio uneak izan dira.

Ekitaldiaren orduan elkarretaratzera deitu du Ikasle Abertzaleak antolakundeak, Israeli boikota egiteko eskatuz eta Eusko Jaurlaritzari eta EHUri "genozidioaren konplize" izatea leporatuz. Oihuak eta tentsioa unibertsitateko eta erakundeetako ordezkariak, Imanol Pradales lehendakaria buru zela, iritsi direnean hasi dira. Ondorioz, ekitaldiaren hasiera 10 minutu atzeratu da.

Behin ekitaldia hasita, EHUko errektore Joxerramon Bengoetxea izan da hitza hartzen lehena. Palestinako herriari elkartasuna adierazi dio eta minutu bateko isilunea eskatu du. Bere hitzetan, “Europan olatu militarista kezkagarria” antzematen da eta “unibertsitateek sirenen kantu horiei aurre egin behar dietela” iritzi dio.

Errektore gisa izan duen lehen irekiera ekitaldian, EHUk gizartearekin duen konpromisoa eta nazioartekotzea bultzatzearen alde egin du Bengoetxeak. Horretarako bere lantaldeak hiru arlotan lan egingo duela azaldu du: 2026ko aurrekontuak, 2026-2028 plan estrategikoa eta estatutu berriak.

Bide horretan, Eusko Jaurlaritzarekin “elkarrizketa zintzo eta leiala” izateko prestutasuna azaldu du eta “komunitatearen zentzua mantentzeko” elkarkidetzearen aldeko deia egin du. 

GRAFCAV2650. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 10/09/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (c), y el rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea (2i), posan junto a los galardonados con las Medallas de Oro, Carlos Garaikoetxea (3i), Jose Ángel Iribar (2d), y Nekane Balluerka (3d), durante el acto de inauguración oficial del curso 2025-2026. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00

Pradales: "dogma, iraina edo agresibitatea inposatzen direnean" unibertsitateak "izateko arrazoia galtzen du"

Bere hitzartzean, unibertsitatea “askatasunaren eta pentsamendu kritikoaren espazioa” dela azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak; “pentsamendu eta ideia ezberdinak alderatu ahal eta behar diren lekua”. Baina, “epistemeari dogma, iraina eta oldarkortasuna gailentzen zaizkionean, bere izateko arrazoia galtzen du”, gehitu du.

Ukrainako eta Palestinako herriak pairatzen ari diren basakeria gaitzetsi du eta “guztion elkartasuna eta babesa” jaso ditzatela eskatu du, “giza eskubideen aldeko printzipioak defendatuz”.

Ekitaldian, ikasturteari hasiera ematearekin batera, Nekane Balluerka EHUko errektore ohiak, Jose Angel Iribar futbolari ohiak eta Carlos Garaikoetxea lehendakariak EHUren urrezko dominak jaso dituzte.

EHU Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

GRAFCAV2650. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 10/09/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (c), y el rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea (2i), posan junto a los galardonados con las Medallas de Oro, Carlos Garaikoetxea (3i), Jose Ángel Iribar (2d), y Nekane Balluerka (3d), durante el acto de inauguración oficial del curso 2025-2026. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Palestinari elkartasuna adierazteko minutu bateko isilunearekin abiatu dute EHUko 25-26. ikasturtea

Joxerramon Bengoetxeak errektore bezala izan duen lehen hasiera ekitaldian unibertsitatearen konpromiso soziala eta nazioartekotzea sustatzearen alde egin du. Carlos Garaikoetxea lehendakariak, Nekane Balluerka errektore ohiak eta Jose Angel Iribar futbolari ohiak urrezko dominak jaso dituzte, egindako lanagatik. Guztira, 35.000 ikasletik gora izango dira aurtengo ikasturtean, eta erdiek baino gehiagok euskaraz ikasiko dute. 

GRAFCAV2612. SAN SEBASTIÁN, 10/09/2025.-Inciddentes este miércoles en la Universidad del País Vasco (EHU) durante la inauguración del curso 2025-2026, con 35.126 repartidos en 106 grados, con un acto solemne presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, y el rector, Joxerramon Bengoetxea. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ikasle Abertzaleakek deituta, Israelen aurkako protesta batek EHUren ikasturte irekiera atzeratu du

Israeli boikota egiteko eskatu dute manifestariek eta Eusko Jaurlaritzari eta EHUri "genozidioaren konplize" izatea leporatu diete. Pradales lehendakaria iritsi denean oihuak hasi dira eta tentsio uneak ere izan dira. Ondorioz, ekitaldiaren hasiera minutu batzuk atzeratu da. Ekitaldira joan diren erakundeetako eta unibertsitateko ordezkariak isilik egon dira oihuak noiz amaituko zain.

Gehiago kargatu