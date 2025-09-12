ENFERMEDADES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un caso de tuberculosis detectado en la Facultad de Ciencias de EHU activa el protocolo de prevención y control

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han identificado a 70 contactos a los que se realizará seguimiento los próximos días.
EHU Leioa Zientzia eta Teknologia
Campus de Leioa de EHU. Foto: EHU
Euskaraz irakurri: Tuberkulosi kasu batek prebentzio eta kontrol protokoloa aktibatu du EHUko Zientzia Fakultatean
author image

EITB

Última actualización

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han activado el protocolo para la prevención y control de enfermedades tras detectar un caso de tuberculosis en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la EHU, en el campus de Leioa.

Se trata de un solo caso. Por lo tanto, el Gobierno Vasco ha subrayado que las actuaciones son de “carácter estrictamente preventivo”.

Han identificado un total de 70 contactos entre profesores y alumnos, que serán estudiados en los próximos días con el objetivo de descartar posibles nuevos casos y garantizar una adecuada protección.

El Gobierno Vasco explica que, según la experiencia, la mayoría de los casos estudiados “suelen ser negativos”, y que, entre los contactos con resultado positivo, el riesgo de desarrollar la enfermedad “es muy bajo”. Asimismo, recuerda que existen profilaxis y tratamientos muy eficaces. 

Durante las próximas semanas se mantendrá una vigilancia activa siguiendo las directrices del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis en Euskadi.

UPV-EHU Salud Enfermedades Gobierno Vasco Osakidetza Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Nerea Melgosa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Melgosa afirma que reducir a 200 las plazas del centro de refugiados de Vitoria-Gasteiz "no es suficiente"

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha considerado que reducir de 350 a 200 plazas la capacidad del centro de acogida de refugiados proyectado por el Gobierno central para Vitoria-Gasteiz "no es suficiente", y ha reiterado su apuesta por el "modelo vasco" de acogida, basado en la distribución de estas personas en grupos más pequeños para facilitar su integración.
Investigado conductor navarra por adelantamiento arriesgado
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Investigado un vecino de Navarra tras un arriesgado adelantamiento publicado en TikTok

Esta identificación ha sido posible gracias a la monitorización periódica de redes sociales que lleva a cabo el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico, con el fin de detectar y perseguir infracciones contra la seguridad vial cometidas o difundidas a través de internet. Los agentes detectaron un vídeo publicado en TikTok en el que se observaba que en la N-232 a su paso por La Rioja, una carretera de doble sentido con un único carril por dirección, un camión efectuaba un adelantamiento invadiendo el carril contrario y desobedecía la señalización vertical y horizontal que prohíbe expresamente esa maniobra.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

No habrá banderas ni símbolos en el Open Basque Country de ajedrez de Sestao

La organización había invitado a los jugadores israelíes inscritos a no participar o participar bajo la bandera de la Federación Internacional de Ajedrez. Sin embargo, la Federación ha rechazado esa decisión. Por lo tanto, han decidido que el frontón Las Llanas no lucirá ninguna bandera internacional, tan solo la palestina “como expresión de solidaridad”. Tres jugadores israelíes se han dado de baja.

Cargar más