Un caso de tuberculosis detectado en la Facultad de Ciencias de EHU activa el protocolo de prevención y control

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han activado el protocolo para la prevención y control de enfermedades tras detectar un caso de tuberculosis en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la EHU, en el campus de Leioa.

Se trata de un solo caso. Por lo tanto, el Gobierno Vasco ha subrayado que las actuaciones son de “carácter estrictamente preventivo”.

Han identificado un total de 70 contactos entre profesores y alumnos, que serán estudiados en los próximos días con el objetivo de descartar posibles nuevos casos y garantizar una adecuada protección.

El Gobierno Vasco explica que, según la experiencia, la mayoría de los casos estudiados “suelen ser negativos”, y que, entre los contactos con resultado positivo, el riesgo de desarrollar la enfermedad “es muy bajo”. Asimismo, recuerda que existen profilaxis y tratamientos muy eficaces.

Durante las próximas semanas se mantendrá una vigilancia activa siguiendo las directrices del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis en Euskadi.