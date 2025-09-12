GAIXOTASUNAK
Tuberkulosi kasu batek prebentzio eta kontrol protokoloa aktibatu du EHUko Zientzia Fakultatean

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak 70 kontaktu identifikatu dituzte. Hurrengo egunetan azterketak eta jarraipena egingo zaie.

EHU Leioa Zientzia eta Teknologia
EHUko Leioako campusa. Argazkia: EHU
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak gaixotasunak Tuberkulosia Prebenitzeko eta Kontrolatzeko Programa-ko protokoloa aktibatu dute EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultatean, Leioako campusean, tuberkulosi kasu bat atzeman ondoren.

Kasu bakarra dela jakinarazi dute eta, beraz, hartuko dituzten neurri guztiak “prebentiboak” izango direla azpimarratu dute.

Guztira, gaixoaren 70 kontaktu identifikatu dituzte, ikasleak eta irakasleak. Horiei azterketak egingo dizkiete hurrengo egunean, kasu berriak baztertzeko eta babes egokia bermatzeko.

Eusko Jaurlaritzak zabaldu duen informazioaren arabera, esperientziaren arabera, “azterketa horietako gehienak emaitza negatiboak” eman ohi dituzte.  Emaitza positiboa duten kontaktuen artean, berriz, “gaixotasuna garatzeko arriskua oso txikia” dela esan dute eta gogoratu profilaxi eta tratamendu oso eraginkorrak daudela.

Horrez gainera, datozen asteetan zaintza aktiboa egingo dutela jakinarazi dute.

