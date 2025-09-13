Detenido un hombre en Tudela por agredir a su exmujer

Un agente de la Policía Nacional española fuera de servicio ha detenido la pasada noche en la autopista AP-68 a un hombre que había provocado un accidente de tráfico y que estaba siendo buscado por la Policía Local de Tudela por una agresión a su expareja.



Los hechos comenzaron sobre las 21:30 horas, cuando el varón se dirigió al domicilio de su exmujer para recoger a su hijo, informa la Policía Nacional en un comunicado.



La mujer se percató de que el hombre no se encontraba en condiciones de conducir y de llevarse al menor, lo que provocó que se produjera un altercado.



Según los informes, el agresor golpeó a su exmujer en el rostro en repetidas ocasiones mientras profería gritos e insultos constantes. La situación alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía Local de Tudela.



Al percatarse de que podría ser detenido, el hombre emprendió la huida, dejando al niño con su madre, y comenzó a conducir a gran velocidad realizando maniobras agresivas.



En ese momento, un agente de la Policía Nacional fuera de servicio se percató de la conducción peligrosa y decidió seguirle. El seguimiento continuó hasta la incorporación a la AP-68, donde el conductor realizó una brusca maniobra de adelantamiento que acabó con un impacto contra el vehículo que intentaba rebasar, perdiendo el control de su coche.

Posteriormente, al identificar al responsable del accidente, se comprobó que se trataba del hombre que la Policía Local de Tudela estaba buscando por la agresión a su exmujer.



Ante esta situación, los agentes procedieron a su detención por los delitos de malos tratos y violencia de género en el ámbito familiar, además de los hechos relacionados con la conducción peligrosa y el accidente.



El arrestado pasará en las próximas horas a disposición judicial, donde se investigarán tanto la agresión a su exmujer como las circunstancias del accidente de tráfico en la AP-68.