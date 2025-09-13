Gizon bat atxilotu dute bikotekide ohia jotzeagatik, Tuteran
Zerbitzuz kanpo zegoen Espainiako Polizia Nazionaleko agente batek gizon bat atxilotu du bart AP-68 autobidean, Tuterako Udaltzaingoa haren bila ari zela, bikotekide ohiari eraso egiteagatik.
Gertakariak 21:30ean hasi ziren, gizona emazte ohiaren etxera joan zenean semea jasotzera, Polizia Nazionalak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Emakumea ohartu zen gizona ez zegoela gidatzeko eta adingabea eramateko moduan, eta horrek liskarra eragin zuen.
Txostenen arabera, erasotzaileak behin eta berriz jo zuen emazte ohia aurpegian, etengabeko oihuak eta irainak egiten zituen bitartean. Egoerak bizilagunak ohartarazi zituen, eta Tuterako Udaltzaingoari deitu zioten.
Atxilotu egin zezaketela ohartuta, gizonak ihes egin zuen, haurra amarekin utzita, eta abiadura handian gidatzen hasi zen, maniobra oldarkorrak eginez.
Une horretan, zerbitzuz kanpo zegoen Polizia Nazionaleko agente bat ohartu zen gidatzeko modu arriskutsuaz, eta haren atzetik joatea erabaki zuen. Jazarpenak aurrera jarraitu zuen AP-68an sartu arte. Bertan, gidariak aurreratu nahi zuen ibilgailu bat jo zuen, autoaren kontrola galduz.
Ondoren, istripuaren arduraduna identifikatzean, Tuterako Udaltzaingoa emazte ohiari egindako erasoagatik bilatzen ari zen gizona zela egiaztatu zuten.
Egoera horren aurrean, agenteek atxilotu egin zuten, familia-eremuko tratu txarrengatik eta genero-indarkeriagatik, baita istripuarekin lotutako gertaerengatik ere.
Atxilotua datozen orduetan eramango dute epailearen aurrera, eta han ikertuko dituzte bai emazte ohiari egindako erasoa, bai AP-68an izandako trafiko-istripuaren nondik norakoak.
