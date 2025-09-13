Un grupo de unos 100 manifestantes ha entorpecido la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España con una sentada a 18 kilómetros de meta que ha obligado a parar a la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía por ambos lados del lugar del incidente.



En el momento de la interrupción, poco antes de iniciar la subida al Puerto de Navacerrada, habían pasado los componentes de la escapada del día, pero los perseguidores se han visto obligados a pasar entre los coches de los equipos y de la organización y por los laterales de la calzada ante la avalancha de manifestantes, mientras que las fuerzas de seguridad trataban de despejar la carretera.

La policía ha retenido a los manifestantes y ha evitado que detuviesen la Vuelta por completo.

El altercado, que no se ha saldado con mayores incidentes, no ha impedido que el resto de la etapa hasta el final se disputase con normalidad.