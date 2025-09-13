Israelen aurkako protestak
Espainiako Vueltako txirrindulariei bidea itxi diete, errepidean eserialdia eginez

Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko protestan, 100 manifestarik Vueltako ibilgailuen karabana geldiarazi dute helmugatik 18 kilometrora. Ziklistek, baina, errepidearen hegaletatik egin dute bidea, manifestariak erdian utzita.

100 bat manifestarik osatutako talde batek Espainiako Vueltaren azken-aurreko etapa eten dute, helmugatik 18 kilometrora eserialdia eginez. Vueltako autoak eta motorrak gelditu behar izan dira, Israelen aurka eta Palestinaren alde egiten ari ziren protestak behartuta. Ziklistek, baina, errepidearen hegaletatik egin dute bidea, manifestariak erdian utzita.

Navacerradako portura iritsi aurretik izan da protesta. 

Polizia manifestarien aurka oldartu da, eta ez die utzi proba erabat gelditzen.

Etapak, baina, ez du gorabehera gehiagorik izan, eta gainerako txirrindulariak arazorik gabe iritsi dira helmugara.

