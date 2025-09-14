Detenido un joven en Lasarte-Oria por agredir con un arma blanca a otro hombre

Agentes de la Ertzaintza en colaboración con la Policía Local detuvieron a última hora de la noche de ayer, sábado, en Lasarte-Oria a un joven de 28 años, acusado de agredir con un arma blanca a otro hombre al que causó varios cortes. El herido precisó ser trasladado a un centro hospitalario.

Pasadas las 23:30 horas patrullas de la Ertzaintza y la Policía Local se desplazaron a la calle Nagusia de Lasarte-Oria, tras ser alertadas de la presencia en el lugar de un hombre herido. La víctima presentaba varios cortes sangrantes, que según se pudo averiguar le había causado otro individuo al agredirle con un cúter.

El denunciante tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario y poco después en las proximidades los y las ertzainas detectaron la presencia de un joven de características similares a las del supuesto autor de la agresión. El sospechoso fue identificado y tras realizar las verificaciones necesarias se procedió a su detención acusado de un presunto delito de lesiones con arma blanca.

El arrestado fue luego trasladado a dependencias policiales con el fin de realizar las diligencias oportunas, para después ser puesto a disposición judicial.