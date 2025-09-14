Gipuzkoa
Gizon gazte bat atxilotu dute Lasarte-Orian beste gizon bati arma zuri batekin eraso egitea egotzita

Beste gizon bati hainbat ebaki egin dizkio bart gauean, kuter batekin antza. Epailearen esku utzi dute jada.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak, Udaltzaingoarekin lankidetzan, 28 urteko gizon bat atxilotu du bart, gaueko azken orduan, Lasarte-Orian, beste gizon bati arma zuri batekin eraso egitea egotzita. Zauritua ospitalera eraman behar izan dute.

23:30 jota zirenean, Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren patruilak Lasarte-Oriako Kale Nagusira joan dira, bertan gizon bat zaurituta zegoela jakin eta berehala. Biktima odoletan zegoen, hainbat ebaki baitzituen, kuter batekin egindakoak.

Salatzailea ospitalera eraman behar izan dute, eta handik gutxira, ertzainek erasoaren ustezko egilearen antzeko ezaugarriak zituen gazte bat ikusi dute. Susmagarria identifikatu eta beharrezko egiaztapenak egin ondoren, atxilotu egin dute, arma zuriz egindako lesio-delitu bat leporatuta.

Ondoren, ertzain-etxera eraman dute, preso, eta, epailearen esku utzi dute gero, beharrezko eginbideak betetakoan.

Lasarte-Oria Gipuzkoa Delituak Gizartea

