Miles de personas han salido a las calles de Pamplona para participar en la marcha ‘Ibaitik itsasora', que desde el 10 de septiembre recorre Euskal Herria, desde Tudela hasta Hendaia. La marcha, que ha llegado a la ciudad por la calle Zaragoza, llegará a Iparralde el 20 de septiembre.

En la capital navarra, se ha dado el relevo de una gran llave dorada, simbolizando el derecho a regresas a sus hogares de los palestinos que han perdido sus viviendas.

Bajo el lema 'Ibaitik itsasora' (Del río al mar), los manifestantes han coreado consignas como "Israel culpable, Europa responsable" o "No es una guerra, es un genocidio".