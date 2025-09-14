Manifestación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La marcha 'Ibaitik Itsasora' reúne a miles de personas en Pamplona

En torno a 3.000 personas han recibido en la capital navarra a la marcha que recorre Euskal Herria por la libertad palestina, desde Tudela a Hendaia.

GRAFCAV2806. PAMPLONA, 14/09/2025.- Miles de personas han marchado este domingo por las calles de Pamplona convocadas por la Marcha por Palestina, que del 10 al 20 de septiembre van a hacer a pie el recorrido entre Tudela y Hendaya, para reclamar libertad para el pueblo palestino y parar lo que consideran un "genocidio" perpetrado por Israel. A su llegada a Pamplona, se ha procedido a dar el relevo de una gran llave de madera que simboliza el derecho a regresar a sus hogares de los palestinos que han perdido sus viviendas por los bombardeos de Israel. EFE/Villar López
La marcha a portado una gran llave dorada, simbolizando el derecho al hogar de los palestinos. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Milaka lagun bildu ditu 'Ibaitik Itsasora' martxak Iruñean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Miles de personas han salido a las calles de Pamplona para participar en la marcha ‘Ibaitik itsasora', que desde el 10 de septiembre recorre Euskal Herria, desde Tudela hasta Hendaia. La marcha, que ha llegado a la ciudad por la calle Zaragoza, llegará a Iparralde el 20 de septiembre.

En la capital navarra, se ha dado el relevo de una gran llave dorada, simbolizando el derecho a regresas a sus hogares de los palestinos que han perdido sus viviendas.

Bajo el lema 'Ibaitik itsasora' (Del río al mar), los manifestantes han coreado consignas como "Israel culpable, Europa responsable" o "No es una guerra, es un genocidio".

Richard Weyndling, portavoz de la 'Marcha por Palestina'

La presión de la calle, la presión de la opinión pública, va poco a poco ganando la batalla”

Según ha explicado Richard Weyndling, portavoz de la marcha, la protesta pretende "dar visibilidad a nuestro apoyo a la aspiración legítima del pueblo palestino de vivir en su territorio histórico con libertad, justicia, igualdad".

En ese sentido, el portavoz ha destacado que “la presión de la calle, la presión de la opinión pública, va poco a poco ganando la batalla”.

tudela Palestina Sociedad Iparralde Manifestaciones Pamplona Internacional Hendaia Navarra

Más noticias sobre sociedad

Cargar más