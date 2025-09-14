Milaka lagun bildu ditu 'Ibaitik Itsasora' martxak Iruñean
3.000 bat pertsonak egin dute bat Iruñean Palestinaren alde Euskal Herria zeharkatzen ari den martxarekin. Hain zuzen ere, Hendaian amaituko da, hilaren 20an.
Milaka pertsona atera dira Iruñeko kaleetara irailaren 10etik Euskal Herria zeharkatzen ari den "Ibaitik Itsasora" martxan parte hartzera.
Nafarroako hiriburuan, urrezko giltza handi baten erreleboa eman dute, etxebizitzak galdu dituzten palestinarrek etxera itzultzeko eskubidea dutela sinbolizatzeko.
"Ibaitik Itsasora" lelopean, manifestariek "Israel errudun, Europa erantzule" eta "Ez da gerra bat, genozidioa da" oihukatu dute.
Richard Weyndling, 'Itsasotik Ibaira' martxako bozeramailea
Kaleko presioa, iritzi publikoaren presioa, apurka-apurka borroka irabazten ari da"
Richard Weyndling martxaren bozeramaileak azaldu duenez, protestak "agerian utzi nahi du herri palestinarrak bere lurralde historikoan askatasunez, justiziaz eta berdintasunez bizitzeko duen asmo legitimoa".
"Kaleko presioa, iritzi publikoaren presioa, apurka-apurka borroka irabazten ari da", gaineratu du horren harian.
