NAVARRA
Un hombre y un niño, heridos por inhalación de humo en un incendio en Pamplona

Los afectados fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el incendio que se originó en la cocina de una vivienda de la calle Gorriti.
Euskaraz irakurri: Sutea izan da Iruñeko etxebizitza batean, eta gizon bat eta haur bat artatu behar izan dituzte kea arnasteagatik
Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre de 47 años y un niño de 8 han resultado heridos por inhalación de humo en un incendio declarado el sábado por la noche en una vivienda de la calle Gorriti, en Pamplona.

El incendio, ha informado el Gobierno de Navarra, se produjo a las 23:06 horas y se originó en la cocina del domicilio, en la que provocó daños materiales escasos.

Los afectados fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN) por inhalación de humo.

Hasta el lugar se movilizaron los Bomberos de Cordovilla, una ambulancia convencional y la Policía Municipal.

