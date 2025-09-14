NAFARROA
Sutea izan da Iruñeko etxebizitza batean, eta gizon bat eta haur bat artatu behar izan dituzte kea arnastu baitute

Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, Gorriti kaleko etxebizitza bateko sukaldean piztu den sutearen ondorioz.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

47 urteko gizon bat eta 8 urteko haur bat artatu behar izan dituzte bart gauean Iruñeko Gorriti kaleko etxebizitza batean piztutako sute batean kea arnastu baitute.

Sutea 23:06an piztu zen, etxeko sukaldean, eta kalte material gutxi eragin zituen, Nafarroako Gobernuak jakitera eman duenez.

Gizona eta mutikoa Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte kea arnastu baitute.

Cordovillako suhiltzaileak, anbulantzia bat eta Udaltzaingoa bertaratu dira.

