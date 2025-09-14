Sutea izan da Iruñeko etxebizitza batean, eta gizon bat eta haur bat artatu behar izan dituzte kea arnastu baitute
Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, Gorriti kaleko etxebizitza bateko sukaldean piztu den sutearen ondorioz.
47 urteko gizon bat eta 8 urteko haur bat artatu behar izan dituzte bart gauean Iruñeko Gorriti kaleko etxebizitza batean piztutako sute batean kea arnastu baitute.
Sutea 23:06an piztu zen, etxeko sukaldean, eta kalte material gutxi eragin zituen, Nafarroako Gobernuak jakitera eman duenez.
Gizona eta mutikoa Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte kea arnastu baitute.
Cordovillako suhiltzaileak, anbulantzia bat eta Udaltzaingoa bertaratu dira.
Astelehen honetan hasiko da Kabiezesen 400 haur baino gehiago txertatu gabe utzi zituen erizainaren aurkako epaiketa
Kaltetutako familiek 12 urteko kartzela-zigorra eskatzen dute akusatuarentzat, eta Fiskaltzak, 7 urte eta erdikoa.
Uda honetan sexu-erasoen kopuruak behera egin duela baieztatu du Emakundek
Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariaren arabera, "objektiboki hitz eginez gero, datu onak dira, baina asko dago oraindik egiteko". Horren harira, "ildo beretik jarraitzeko deia" egin du, "prebentzioan eta sentsibilizazioan" arreta jarriz. (RADIO EUSKADIN EGINDAKO ADIERAZPENAK, GAZTELERAZ)
Gizon baten gorpua aurkitu dute Vallecasen, leherketa izan zen eraikineko hondakinen artean
Eraikinaren sotoan zegoen 52 urteko gizon bat da, eta senitartekoek desagerpenaren berri eman ostean aurkitu dute.
Espainiako Vuelta aldarrikatzaileena arratsaldean iritsiko da helmugara, aurrekaririk gabeko segurtasun dispositibo batekin
Madrilen bukatuko da gaurko etapa, eta manifestazio ugari deitu dituztela ikusita, dispositibo berezi bat antolatu dute. Protesta horietara Palestinako banderak eramateko deia egin dute antolatzaileek.
Manifestazioak Sestaon eta Baionan, Israel zuritzearen eta Gazako genozidioaren kontra
300 pertsona inguru izan dira Bizkaiko udalerriko protestan; Lapurdiko hiriburukoak, aldiz, 200 pertsona inguru bildu ditu.
Gatza biltegiratzeko jaia ospatu dute Gesaltza Añanan, "urre zuri" honen bilketa irudikatuz
Gatzagak elkarteak 2008an berreskuratu zuen jai hau, eta oso egun berezia bihurtu da ordutik gatz egile guztientzat. Aurten, gainera, omenaldia egin diete Gatz Harana bizirik mantendu zuten emakume guztiei.
Gutxienez 25 zauritu, horietako hiru larri, Madrilgo Vallecas auzoko taberna batean izandako leherketan
Gutxienez 25 pertsona zauritu dira, horietako hiru larri, Madrilgo Puente de Vallecas barrutiko Manuel Maroto kaleko 'Mis Tesoros' tabernan izandako leherketa baten ondorioz. Leherketa horrek eraikinaren goiko aldean zeuden etxebizitzei ere eragin die. Madrilgo Udaleko suhiltzaileen bozeramaile baten arabera, "gas kontzentrazio" batek eragin du leherketa.
Txokolatea, erosketa saskian gehien garestitu den produktuetako bat
Horren aurrean, txokolategileek bi aukera dituzte: prezioak igo edo kalitatea txikitu. Boli Kosta eta Ghana dira kakao ekoizlerik handienak, mundu osoan kontsumitzen den kakaoaren % 60 inguru ekoizten baitute han.
Espainiako Vueltako txirrindulariei bidea itxi diete, errepidean eserialdia eginez
Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko protestan, 100 manifestarik Vueltako ibilgailuen karabana geldiarazi dute helmugatik 18 kilometrora. Ziklistek, baina, errepidearen hegaletatik egin dute bidea, manifestariak erdian utzita.