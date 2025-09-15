Las tres víctimas del masajista acusado de agresión sexual en San Sebastián declaran a puerta cerrada

Las tres víctimas del masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a estas jóvenes cuando tenían 13, 14 y 15 años están declarando este lunes a puerta cerrada, después de que el tribunal haya rechazado suspender la vista por la incomparecencia de un testigo y una perito, como había solicitado la defensa.



El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa ha adoptado esta decisión durante el trámite de cuestiones previas a la vista oral, en el que ha resuelto no aplazar el juicio a pesar de la ausencia de un ertzaina, que no podrá acudir tras sufrir un accidente, mientras que ha vuelto a citar para el último día a una perito psicóloga del equipo psicosocial que había excusado su presencia por encontrarse de vacaciones.



Asimismo ha accedido, a petición de las acusaciones, a que las tres víctimas, ya mayores de edad, declaren hoy a puerta cerrada, si bien ha denegado la solicitud de la defensa de que su cliente también lo haga por lo que éste testificará en último lugar en el juicio, que está previsto que se prolongue hasta el jueves.



La Fiscalía de Gipuzkoa pide penas que suman 45 años de cárcel para el procesado, quien presuntamente se ofreció para realizarles masajes a las adolescentes "con el fin de aliviarles la tensión".



Además de estas penas de prisión, el Ministerio Público demanda para el procesado distintas penas accesorias de inhabilitación, alejamiento y prohibición de aproximarse a las víctimas y que compense a dos de ellas con 50 000 euros y con 60 000 a la tercera.



Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, los hechos habrían sucedido en 2021, cuando el inculpado habría contactado con las adolescentes por medio de la hija de su compañera sentimental, así como por medio de su propio hijo.



De esta manera, inició con ellas distintas conversaciones por medio de aplicaciones de mensajes de móvil y en una red social, a través de las que fue ganándose la confianza de las chicas.



En estos mensajes, incidía en que las veía "con mucho estrés y ansiedad", les insinuaba que "de no atajar pronto el problema podían llegar a una depresión" y se ofrecía a ayudarlas "a través de los masajes que ofrecía" y que les podía dar de manera "gratuita".