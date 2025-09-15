Donostian sexu-erasoa egitea leporatuta epaitzen ari diren masajistaren hiru biktimek ateak itxita deklaratu dute
Fiskaltzak eta akusazio partikularrek 45 urtetik gorako kartzela-zigorrak eskatu dituzte akusatuarentzat.
Sexu-erasoa egiteagatik akusatutako masajistaren hiru biktimak ateak itxita deklaratu dute astelehen honetan hasi den epaiketan. Orain adinez nagusi diren arren, erasoak 13, 14 eta 15 urte zituztenean jasan zituzten.
Bista bertan behera uztea eskatu du defentsak, lekuko bat eta peritu bat ez baitira agertu epaiketara, baina auzitegiak baztertu egin du aukera hori. Lekukoa ertzain bat da, eta istripu bat medio, ezin izan da bertaratu; peritua berriz, talde psikosozialeko peritu psikologo bat da eta ezingo da epaiketan egon, oporretan delako.
Gauzak hala, onartu egin du biktimek ateak itxita deklaratzeko akusazioak egindako eskaera, baina eskaera hori bera ukatu dio akusatuaren defentsari, eta akusatua izango da epaiketan deklaratzen azkena, ostegunera arte luzatzea espero den epaiketa horretan
Gipuzkoako Fiskaltzak 45 urteko kartzela-zigorra eskatu du auzipetuarentzat, ustez bere burua eskaini zuelako nerabeei masajeak egiteko, "haiei tentsioa arintzeko".
Espetxe-zigor horiez gain, Ministerio Publikoak desgaikuntza, urruntzea eta biktimengana hurbiltzeko debekuaren zigor osagarriak eskatzen ditu auzipetuarentzat, eta horietako biri 50.000 eurorekin eta 60.000 euroko kalte-ordaina ematea.
Fiskaltzaren behin-behineko akusazio idazkiak jasotzen duenez, gertakariak 2021ean gertatu ziren, erruztatua nerabeekin harremanetan jarri zenean bere bikotekidearen alabaren bidez, baita bere semearen bidez ere.
Horrela, telefono mugikorreko mezuen aplikazioen bidez eta sare sozial batean elkarrizketak hasi zituen haiekin, eta nesken konfiantza lortzen joan zen.
Mezu horietan, azpimarratzen zuen "estres eta antsietate handiarekin" ikusten zituela, eta iradokitzen zien "arazoa laster konpondu ezean depresio batera irits zitezkeela", eta laguntzeko prest zegoela, "eskaintzen zituen masajeen bidez", eta "doan" emango lizkiekeela.
La Vueltak lasterketarekiko eta txirrindulariekiko "errespetua" eskatu du: "Manifestazioak eta kirola uztargarriak ziren"
Javier Guillen La Vueltako zuzendariak "La Vueltak atzo emandako irudia" deitoratu du, azken etapa Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko protestengatik bertan behera gelditu ostean. Are gehiago, atzo gertatutakoa "onartezina" dela eta "ez litzatekeela errepikatu behar" uste du.
Javier Guillen: "Bateragarriak ziren manifestazioak eta Vuelta, ezin da horrelakorik errepikatu"
Lasterketako zuzendariak nabarmendu du bere helburu bakarra Vueltak aurrera egitea zela, eta UCIk soilik erabaki dezakeela zein talde sartu eta baztertu.
Vueltako antolatzaileek prentsaurrekoa deitu dute gaur eguerdirako Madrilen
Vueltako azken etaparen azken kilometroan, Madrilgo erdigunean, poliziaren eta manifestarien arteko liskarrak sortu ziren, ibilbideko hesiak bota zituztenean. Guztira, bi pertsona atxilotu zituzten eta 22 agente zauritu.
Gaur ekingo dio Osakidetzak haurtxoen bronkiolitis akutuaren aurkako immunizazio kanpainari
Kanpainaren ardatza jaioberri guztiak, haur goiztiarrak eta gaixotasun kronikoa duten bi urtetik beherako haurrak izango dira.
Emisio Gutxiko Eremua estreinatuko da Gasteizen astelehen honetan, eta TAO sistema sei auzo gehiagotara zabalduko da
Irailaren 15 honetatik aurrera, B, C, Eco eta O eranskailuak dituzten ibilgailuak soilik sartu ahal izango dira Alde Zaharrera eta Zabalgunearen zati batera, salbuespenak salbuespen. Bestalde, hiriburuak zituen 6.000 ordainpeko aparkalekuei beste 5.110 TAO plaza gehituko zaizkie.
Palestinaren aldeko Madrilgo protestaren irudiak
Manifestariek errepidea itxi ostean, txirrindulariek ezin izan dute helmugarainoko bidea egin Espainiako Vueltako azken etapan, Madrilen.
Bertan behera geratu da Vueltako azken etapa, Madrilgo protesten ondorioz
Manifestariak ibilbideko azken kilometroan sartu dira eta errepidea erabat okupatu dute, etapa amaitzeko oraindik 56 kilometro falta zirenean. Pelotoia zenbaitetan gelditu ostean, lasterketako antolatzaileek etapa bertan behera uztea erabaki dute. 100.000 lagunek hartu dute parte protestetan, Gobernuak Madrilen duen ordezkariaren arabera.
Gizon gazte bat atxilotu dute Lasarte-Orian beste gizon bati arma zuri batekin eraso egitea egotzita
Beste gizon bati hainbat ebaki egin dizkio bart gauean, kuter batekin antza. Epailearen esku utzi dute jada.