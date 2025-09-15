Epaiketa
Donostian sexu-erasoa egitea leporatuta epaitzen ari diren  masajistaren hiru biktimek ateak itxita deklaratu dute

Fiskaltzak eta akusazio partikularrek 45 urtetik gorako kartzela-zigorrak eskatu dituzte akusatuarentzat.

SAN SEBASTIÁN, 15/09/2025.- Primera jornada del juicio presidido por el juez, Augusto Maeso (d), celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres adolescentes .EFE/Juan Herrero
Epaiketaren lehen eguna. EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sexu-erasoa egiteagatik akusatutako masajistaren hiru biktimak ateak itxita deklaratu dute astelehen honetan hasi den epaiketan. Orain adinez nagusi diren arren, erasoak 13, 14 eta 15 urte zituztenean jasan zituzten. 

Bista bertan behera uztea eskatu du defentsak, lekuko bat eta peritu bat ez baitira agertu epaiketara, baina auzitegiak baztertu egin du aukera hori. Lekukoa ertzain bat da, eta istripu bat medio, ezin izan da bertaratu; peritua berriz, talde psikosozialeko peritu psikologo bat da eta ezingo da epaiketan egon, oporretan delako. 

Gauzak hala, onartu egin du biktimek ateak itxita deklaratzeko akusazioak egindako eskaera, baina eskaera hori bera ukatu dio akusatuaren defentsari, eta akusatua izango da epaiketan deklaratzen azkena, ostegunera arte luzatzea espero den epaiketa horretan

Gipuzkoako Fiskaltzak 45 urteko kartzela-zigorra eskatu du auzipetuarentzat, ustez bere burua eskaini zuelako nerabeei masajeak egiteko, "haiei tentsioa arintzeko".

Espetxe-zigor horiez gain, Ministerio Publikoak desgaikuntza, urruntzea eta biktimengana hurbiltzeko debekuaren zigor osagarriak eskatzen ditu auzipetuarentzat, eta horietako biri 50.000 eurorekin eta 60.000 euroko kalte-ordaina ematea.

Fiskaltzaren behin-behineko akusazio idazkiak jasotzen duenez, gertakariak 2021ean gertatu ziren, erruztatua nerabeekin harremanetan jarri zenean bere bikotekidearen alabaren bidez, baita bere semearen bidez ere.

Horrela, telefono mugikorreko mezuen aplikazioen bidez eta sare sozial batean elkarrizketak hasi zituen haiekin, eta nesken konfiantza lortzen joan zen.

Mezu horietan, azpimarratzen zuen "estres eta antsietate handiarekin" ikusten zituela, eta iradokitzen zien "arazoa laster konpondu ezean depresio batera irits zitezkeela", eta laguntzeko prest zegoela, "eskaintzen zituen masajeen bidez", eta "doan" emango lizkiekeela.

