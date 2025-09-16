Osakidetza inmunizará a 10 000 bebés contra la bronquiolitis aguda

Osakidetza tiene previsto inmunizar en la campaña contra la bronquilitis aguda a 10 000 bebés recién nacidos, bebés prematuros y de menos de dos años que padezcan alguna enfermedad crónica, lo que supondría el 90 % de la población objetivo.

Se trata de la tercera campaña puesta en marcha por el Servicio Vasco de Salud contra la bronquiolitis aguda mediante Nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que se inocula previo contacto con el virus y que se comercializó en 2022.

Este anticuerpo, que se administra por vía intramuscular en una única dosis antes del contacto con el virus, puede prevenir la enfermedad y evitar sus formas más graves.

El virus circula entre octubre y marzo y el pico de incidencia se registra en noviembre y diciembre, ha detallado.

La bronquiolitis es una infección respiratoria que, en principio puede dar sintomatología similar a un catarro, con tos, mucosidad y fiebre pero, en algunos casos, puede ocasionar fatiga, pitidos e incluso dificultad respiratoria y problemas en la toma de leche, ha indicado la jefa de Atención Primaria del Ambulatorio donostiarra de Gros, Eli Urrestarazu.

Las medidas básicas para prevenir contagios son las mismas que las de otras enfermedades respiratorias como el lavado de manos, evitar compartir espacios cerrados muy concurridos, la ventilación de interiores, abstenerse de llevar al niño a la guardería o a la escuela cuando se está enfermo y evitar visitas a recién nacidos por parte de personas con síntomatología respiratoria como catarros, tos o mucosidad nasal.

En la campaña del año pasado, la inmunización permitió reducir en un 35 % las consultas en Atención Primaria y Urgencias hospitalarias, y en un 50 % las hospitalizaciones en menores de 2 años, un porcentaje que ascendió hasta el 65 % en el caso de bebés menores de 3 meses. Por territorios, Osakidetza protegió del virus a 10 049 niños contra la bronquiolitis aguda, de los cuales 1623 eran de Álava, 5032 en Bizkaia y 3394 en Gipuzkoa.