Osakidetzak 10.000 haurtxo immunizatuko ditu bronkiolitis akutuaren aurka
Hasieran, katarroaren antzeko sintomak agertzen dira, hala nola mukiak, eztula edo sukarra, baina egun batzuen buruan beste sintoma batzuk ager daitezke, adibidez, arnasa hartzeko zailtasunak, txistuak edo nekea, eta neke horrek esnea hartzean eragiten die haurtxoei.
Osakidetzak bronkilitis akutuaren aurkako immunizazio-kanpaina berri bat abiarazi du aste honetan, eta, iraila eta martxoa bitarte, 10.000 haur inguru immunizatzea aurreikusten da. Zehazki, xede-biztanleriaren % 90 baino gehiago.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak bronkiolitis akutuaren aurka Nirsevimab izeneko antigorputz monoklonalaren bidez abian jarritako hirugarren kanpaina da. Antigorputz hori birusarekin kontaktuan egon ondoren inokulatzen da, eta 2022an merkaturatu zen.
Medikamentu hori muskulu barnetik ematen da birusarekin kontaktuan egon aurretik, dosi bakar batean, eta gaixotasuna prebenitu dezake, eta, hori ez ezik, bronkiolitis akutuaren forma larrienak saihestu ere.
Normalean, kasuak urritik martxora bitartean izaten dira, eta intzidentziarik handiena azarotik abendura bitartean izaten da.
Hasieran, katarroaren antzeko sintomak agertzen dira, hala nola mukiak, eztula edo sukarra, baina egun batzuen buruan beste sintoma batzuk ager daitezke, adibidez, arnasa hartzeko zailtasunak, txistuak edo nekea, eta neke horrek esnea hartzean eragiten die haurtxoei, Donostiako Gros anbulatorioko Lehen Mailako Atentzioko buru Eli Urrestarazuk adierazi duenez.
Kutsatzeak prebenitzeko oinarrizko neurriak beste arnas gaixotasun batzuetakoen berdinak dira, hala nola eskuak maiz garbitzea, espazio itxi eta jendetsuetan ez egotea, barrualdeak aireztatzea, haurra haurtzaindegira edo eskolara ez eramatea gaixorik dagoenean, edo arnas sintomak (katarroak, eztula edo sudurreko mukositatea) dituzten pertsonek jaioberriak ez bisitatzea, neurri horiek guztiak oso garrantzitsuak baitira kutsatu ez daitezen.
Iazko kanpainan, immunizazioari esker, % 35 murriztu ziren lehen mailako arretako eta ospitaleetako larrialdietako kontsultak. Gainera, gaixotasunaren ondoriozko ospitalizazioak % 50 gutxiago izan ziren 2 urtez azpiko haurretan, aldiz ehuneko hori %65ekoa izan zen 3 hilabete baino gutxiagoko haurtxoei dagokionean. Iaz, 1.623 haurtxo immunizatu zituzten Araban, 5.032 Bizkaian eta 3.394 Gipuzkoan.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
CIC bioGUNEren ikerketa batek gibeleko minbizi arraro eta oldarkor bat tratatzeko bide berri bat aurkitu du
Aurkikuntzek iradokitzen dutenez, zelulen barruan magnesioa garraiatzeaz arduratzen den CNNM4 proteinaren blokeoak tratamendu zuzen, seguru eta eraginkorra eskain lezake, minbizi horren aurkako terapia pertsonalizatuetarako bide berriak irekiz.
Ehunka lagun bildu ditu Gasteizen Olarizuko erromeriak, udari agur esateko
Lorazainen grebak apur bat aldatu du festa, hilabeteak igaro baitira azken aldiz zelaietako belarra moztu zutenetik. Hala ere, festa-giroari eutsi diote gasteiztarrek. Babarrun-janak jende ugari erakarri du. Udalbatzako kideek, bestetik, ohikoa dutenez, hiriko mugarrietara bisita egin dute.
Donostian sexu-erasoa egitea leporatuta epaitzen ari diren masajistaren hiru biktimek ateak itxita deklaratu dute
Fiskaltzak eta akusazio partikularrek 45 urtetik gorako kartzela-zigorrak eskatu dituzte akusatuarentzat.
La Vueltak lasterketarekiko eta txirrindulariekiko "errespetua" eskatu du: "Manifestazioak eta kirola uztargarriak ziren"
Javier Guillen La Vueltako zuzendariak "La Vueltak atzo emandako irudia" deitoratu du, azken etapa Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko protestengatik bertan behera gelditu ostean. Are gehiago, atzo gertatutakoa "onartezina" dela eta "ez litzatekeela errepikatu behar" uste du.
Javier Guillen: "Bateragarriak ziren manifestazioak eta Vuelta, ezin da horrelakorik errepikatu"
Lasterketako zuzendariak nabarmendu du bere helburu bakarra Vueltak aurrera egitea zela, eta UCIk soilik erabaki dezakeela zein talde sartu eta baztertu.
Vueltako antolatzaileek prentsaurrekoa deitu dute gaur eguerdirako Madrilen
Vueltako azken etaparen azken kilometroan, Madrilgo erdigunean, poliziaren eta manifestarien arteko liskarrak sortu ziren, ibilbideko hesiak bota zituztenean. Guztira, bi pertsona atxilotu zituzten eta 22 agente zauritu.
Gaur ekingo dio Osakidetzak haurtxoen bronkiolitis akutuaren aurkako immunizazio kanpainari
Kanpainaren ardatza jaioberri guztiak, haur goiztiarrak eta gaixotasun kronikoa duten bi urtetik beherako haurrak izango dira.
Albiste izango da: Gertakariak Vueltan, Emisio Gutxiko Eremua Gasteizen eta txertoak jarri ez zituen erizainaren aurkako epaiketa
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Emisio Gutxiko Eremua estreinatuko da Gasteizen astelehen honetan, eta TAO sistema sei auzo gehiagotara zabalduko da
Irailaren 15 honetatik aurrera, B, C, Eco eta O eranskailuak dituzten ibilgailuak soilik sartu ahal izango dira Alde Zaharrera eta Zabalgunearen zati batera, salbuespenak salbuespen. Bestalde, hiriburuak zituen 6.000 ordainpeko aparkalekuei beste 5.110 TAO plaza gehituko zaizkie.