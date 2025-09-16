osasuna
Osakidetzak 10.000 haurtxo immunizatuko ditu bronkiolitis akutuaren aurka

Hasieran, katarroaren antzeko sintomak agertzen dira, hala nola mukiak, eztula edo sukarra, baina egun batzuen buruan beste sintoma batzuk ager daitezke, adibidez, arnasa hartzeko zailtasunak, txistuak edo nekea, eta neke horrek esnea hartzean eragiten die haurtxoei.

Haurtxoa bebe
Haurtxo bat. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak bronkilitis akutuaren aurkako immunizazio-kanpaina berri bat abiarazi du aste honetan, eta, iraila eta martxoa bitarte, 10.000 haur inguru immunizatzea aurreikusten da. Zehazki, xede-biztanleriaren % 90 baino gehiago.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak bronkiolitis akutuaren aurka Nirsevimab izeneko antigorputz monoklonalaren bidez abian jarritako hirugarren kanpaina da. Antigorputz hori birusarekin kontaktuan egon ondoren inokulatzen da, eta 2022an merkaturatu zen.

Medikamentu hori muskulu barnetik ematen da birusarekin kontaktuan egon aurretik, dosi bakar batean, eta gaixotasuna prebenitu dezake, eta, hori ez ezik, bronkiolitis akutuaren forma larrienak saihestu ere.

Normalean, kasuak urritik martxora bitartean izaten dira, eta intzidentziarik handiena azarotik abendura bitartean izaten da. 

Hasieran, katarroaren antzeko sintomak agertzen dira, hala nola mukiak, eztula edo sukarra, baina egun batzuen buruan beste sintoma batzuk ager daitezke, adibidez, arnasa hartzeko zailtasunak, txistuak edo nekea, eta neke horrek esnea hartzean eragiten die haurtxoei, Donostiako Gros anbulatorioko Lehen Mailako Atentzioko buru Eli Urrestarazuk adierazi duenez.

Kutsatzeak prebenitzeko oinarrizko neurriak beste arnas gaixotasun batzuetakoen berdinak dira, hala nola eskuak maiz garbitzea, espazio itxi eta jendetsuetan ez egotea, barrualdeak aireztatzea, haurra haurtzaindegira edo eskolara ez eramatea gaixorik dagoenean, edo arnas sintomak (katarroak, eztula edo sudurreko mukositatea) dituzten pertsonek jaioberriak ez bisitatzea, neurri horiek guztiak oso garrantzitsuak baitira kutsatu ez daitezen.

Iazko kanpainan, immunizazioari esker, % 35 murriztu ziren lehen mailako arretako eta ospitaleetako larrialdietako kontsultak. Gainera, gaixotasunaren ondoriozko ospitalizazioak % 50 gutxiago izan ziren 2 urtez azpiko haurretan, aldiz ehuneko hori %65ekoa izan zen 3 hilabete baino gutxiagoko haurtxoei dagokionean. Iaz, 1.623 haurtxo immunizatu zituzten Araban, 5.032 Bizkaian eta 3.394 Gipuzkoan.

