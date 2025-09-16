Bilbao
Una marea rojiblanca llena la explanada de acceso a San Mamés, puntual a la cita de la Champions League

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: San Mamesera sartzeko inguruak jarraitzaile zuri-gorriz bete dira, Txapeldunen Ligako hitzorduan
Los rojiblancos se miden este martes ante el Arsenal, en la jornada 1 de la Champions League 25/26. Miles de aficionados del Athletic se han dado cita esta tarde para animar a su equipo en este partido.

