Movilizaciones en apoyo a Palestina este jueves en Hegoalde

Las protestas tendrán lugar a mediodía y por la tarde en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Pamplona.

GRAFCAV2806. PAMPLONA, 14/09/2025.- Miles de personas han marchado este domingo por las calles de Pamplona convocadas por la Marcha por Palestina, que del 10 al 20 de septiembre van a hacer a pie el recorrido entre Tudela y Hendaya, para reclamar libertad para el pueblo palestino y parar lo que consideran un "genocidio" perpetrado por Israel. A su llegada a Pamplona, se ha procedido a dar el relevo de una gran llave de madera que simboliza el derecho a regresar a sus hogares de los palestinos que han perdido sus viviendas por los bombardeos de Israel. EFE/Villar López
Una marcha pro palestina en Pamplona, en imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Palestinaren aldeko mobilizazioak egingo dituzte ostegunean Hego Euskal Herrian
author image

EITB

Última actualización

Este jueves, 18 de septiembre, se celebrará en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Pamplona la Jornada de Lucha por Palestina, con distintas movilizaciones convocadas en el marco de una llamada internacional del Movimiento Global por Gaza y la Flotilla Global Sumud.

Las protestas comenzarán al mediodía en la capital alavesa, con una cadena humana ruidosa a las 13:00 horas en los alrededores del Parlamento Vasco. Por la tarde, a las 19:00 horas, habrá nuevas convocatorias: en Bilbao, una manifestación partirá desde el Sagrado Corazón; en Pamplona, se ha convocado una concentración frente al Palacio de Navarra; y en Vitoria-Gasteiz, la protesta arrancará desde la plaza Bilbao.

Las movilizaciones se desarrollarán bajo el lema “Rompamos el bloqueo de Gaza. Defendamos la Global Sumud Flotilla”.

La fecha elegida no es casual. El 18 de septiembre del pasado año la ONU aprobó una resolución en la que reclamaba a Israel el fin de la ocupación de los territorios palestinos. Sin embargo, recuerdan los convocantes, esa ocupación continúa, y por ello llaman a una “intervención inmediata” y a participar en las movilizaciones de mañana.

