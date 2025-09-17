Movilizaciones en apoyo a Palestina este jueves en Hegoalde

Este jueves, 18 de septiembre, se celebrará en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Pamplona la Jornada de Lucha por Palestina, con distintas movilizaciones convocadas en el marco de una llamada internacional del Movimiento Global por Gaza y la Flotilla Global Sumud.

Las protestas comenzarán al mediodía en la capital alavesa, con una cadena humana ruidosa a las 13:00 horas en los alrededores del Parlamento Vasco. Por la tarde, a las 19:00 horas, habrá nuevas convocatorias: en Bilbao, una manifestación partirá desde el Sagrado Corazón; en Pamplona, se ha convocado una concentración frente al Palacio de Navarra; y en Vitoria-Gasteiz, la protesta arrancará desde la plaza Bilbao.

Las movilizaciones se desarrollarán bajo el lema “Rompamos el bloqueo de Gaza. Defendamos la Global Sumud Flotilla”.

La fecha elegida no es casual. El 18 de septiembre del pasado año la ONU aprobó una resolución en la que reclamaba a Israel el fin de la ocupación de los territorios palestinos. Sin embargo, recuerdan los convocantes, esa ocupación continúa, y por ello llaman a una “intervención inmediata” y a participar en las movilizaciones de mañana.