Palestinaren aldeko mobilizazioak egingo dituzte ostegunean Hego Euskal Herrian

Protestak eguerdian eta arratsaldean izango dira, Gasteizen, Bilbon eta Iruñean.
GRAFCAV2806. PAMPLONA, 14/09/2025.- Miles de personas han marchado este domingo por las calles de Pamplona convocadas por la Marcha por Palestina, que del 10 al 20 de septiembre van a hacer a pie el recorrido entre Tudela y Hendaya, para reclamar libertad para el pueblo palestino y parar lo que consideran un "genocidio" perpetrado por Israel. A su llegada a Pamplona, se ha procedido a dar el relevo de una gran llave de madera que simboliza el derecho a regresar a sus hogares de los palestinos que han perdido sus viviendas por los bombardeos de Israel. EFE/Villar López
Palestinaren aldeko martxa bat Iruñean, artxiboko irudian.
EITB

Azken eguneratzea

Gazarako Mugimendu Globalak eta Global Sumud Flotillak egindako nazioarteko deiaren harira, Palestinaren Aldeko Borroka Eguna egingo dute bihar, irailaren 18an, Hego Euskal Herriko hiru hiriburutan.

“Apur dezagun Gazako blokeoa. Defendatu dezagun Global Sumud Flotilla!” lelopean, Gasteizen, 13:00etan egingo dute lehen hitzordua, Eusko Legebiltzarraren inguruan egingo duten giza-kate zaratatsuarekin. Arratsaldean, mobilizazioak 19:00etan izango dira: Bilbon, Jesusen Bihotzetik irtengo da manifestazioa; Iruñean, Nafarroako jauregiaren aurrean izango da elkarretaratzea; eta Gasteizen, Bilbo plazatik abiatuko da protesta.

Irailaren 18a Palestinaren Aldeko Borroka Eguna izango da, eta horretarako aukeratutako data ez da ausazkoa. Izan ere, iaz, egun berdinean, Israeli Palestinako lurralde okupatuetako okupazioarekin amaitzea eskatzeko ebazpen bat onartu zuen Nazio Batuen Erakundeak. Alabaina, okupazioa ez da amaitu, eta berehala esku hartzeko aldarriekin egingo dituzte biharko mobilizazioak.

Euskararentzat "arkitektura juridiko berria" eskatu du Kontseiluak, "langile publikoek euskararen ezagutza izatea" bermatzeko

Euskalgintzaren Kontseiluak eta Bagera Donostiako euskaltzaleen elkarteak deituta, bilkura egin dute, arratsaldean, Donostiako epaitegi batek euskararen aurka kaleratu berri duen epai bat salatzeko. Idurre Eskisabel Kontseiluko idazkari nagusiaren hitzetan, "ezinbestekoa da euskarari behar duen arkitektura juridiko berria eskaintzea", "botere judizialetik ezarritako blokeoa gainditzeko". 
EHUk uko egin dio 247 milioi euroko ikerketa-proiektuetan parte hartzeari, Israelekin loturak zituztelako

Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektoreak asteazken honetan berretsi duenez, "Palestinako herriaren genozidioaren auzia lehentasuna da gure unibertsitatean", eta aditzera eman du EHUk uko egin diela, azken hilabeteetan, 247 milioi euroko ikerkuntza-proiektuei, biomedikuntzaren edo konputazio-zientzien arloetan, proiektu horiek Israelgo estatuarekin zuten loturagatik. Agerraldian, Bengoetxeak Europako Batzordeari eta Espainiako Gobernuari eskatu die Israelgo unibertsitateak, ikerketa-zentroak eta erakundeak bazter utz ditzatela ikerketa elkarlanak, akademikoak edo kulturalak laguntzeko europar funtsetatik. 

