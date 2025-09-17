Accidente de tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Muere una persona en un accidente entre una furgoneta y una cosechadora en Tafalla

Según han informado fuentes policiales, el accidente se ha producido a las 09:00 horas en la NA-132 a la altura de Tafalla. y la persona fallecida es la que viajaba en la furgoneta.
Euskaraz irakurri: Pertsona bat hil da Tafallan furgoneta baten eta uzta biltzeko makina baten artean izandako istripuan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Una persona ha fallecido este miércoles en un accidente de tráfico entre una furgoneta y una cosechadora en la NA-132 a la altura de Tafalla.

Según han informado fuentes policiales, el accidente, una colisión frontal, se ha producido a las 09:00 horas. La persona fallecida es la que viajaba en la furgoneta y el conductor de la cosechadora ha resultado ilesa. 

Hasta el lugar han acudido los Bomberos de Tafalla, una Ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico y la Policía Foral, que se ha hecho cargo de la investigación.

Accidentes de Tráfico Navarra Tafalla Víctimas de accidentes de tráfico Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más