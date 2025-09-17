Una persona ha fallecido este miércoles en un accidente de tráfico entre una furgoneta y una cosechadora en la NA-132 a la altura de Tafalla.



Según han informado fuentes policiales, el accidente, una colisión frontal, se ha producido a las 09:00 horas. La persona fallecida es la que viajaba en la furgoneta y el conductor de la cosechadora ha resultado ilesa.

Hasta el lugar han acudido los Bomberos de Tafalla, una Ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico y la Policía Foral, que se ha hecho cargo de la investigación.