Pertsona bat hil da Tafallan furgoneta baten eta uzta biltzeko makina baten artean izandako istripuan
Polizia-iturriek jakitera eman dutenez, istripua 09:00etan gertatu da, NA-132 errepidean, Tafalla parean, eta hildako pertsona furgonetan zihoana da.
Pertsona bat hil da asteazken honetan NA-132 errepidean, Tafalla parean, furgoneta baten eta uzta biltzeko makina baten artean izandako istripuan.
Polizia iturriek jakinarazi dutenez, istripua, aurrez aurreko talka bat, 09:00etan gertatu da. Hildako pertsona furgonetan zihoana da, eta uzta biltzeko makinaren gidaria onik atera da.
Tafallako suhiltzaileak, Oinarrizko Bizi Euskarriko anbulantzia bat, mediku talde bat eta Foruzaingoa bertaratu dira; azken horiek hartu dute ikerkeketaren ardura.
San Mamesera sartzeko inguruak jarraitzaile zuri-gorriz bete dira, Txapeldunen Ligako hitzorduan
Zuri-gorriek Arsenalen aurka neurtuko dituzte indarrak astearte honetan, Txapeldunen Ligako 1. jardunaldiko neurketan. Athleticeko milaka zale bildu dira gaur arratsaldean partida honetan, taldea animatzeko helburuarekin.
Osakidetzak 10.000 haurtxo immunizatuko ditu bronkiolitis akutuaren aurka
Hasieran, katarroaren antzeko sintomak agertzen dira, hala nola mukiak, eztula edo sukarra, baina egun batzuen buruan beste sintoma batzuk ager daitezke, adibidez, arnasa hartzeko zailtasunak, txistuak edo nekea, eta neke horrek esnea hartzean eragiten die haurtxoei.
CIC bioGUNEren ikerketa batek gibeleko minbizi arraro eta oldarkor bat tratatzeko bide berri bat aurkitu du
Aurkikuntzek iradokitzen dutenez, zelulen barruan magnesioa garraiatzeaz arduratzen den CNNM4 proteinaren blokeoak tratamendu zuzen, seguru eta eraginkorra eskain lezake, minbizi horren aurkako terapia pertsonalizatuetarako bide berriak irekiz.
Ehunka lagun bildu ditu Gasteizen Olarizuko erromeriak, udari agur esateko
Lorazainen grebak apur bat aldatu du festa, hilabeteak igaro baitira azken aldiz zelaietako belarra moztu zutenetik. Hala ere, festa-giroari eutsi diote gasteiztarrek. Babarrun-janak jende ugari erakarri du. Udalbatzako kideek, bestetik, ohikoa dutenez, hiriko mugarrietara bisita egin dute.
Donostian sexu-erasoa egitea leporatuta epaitzen ari diren masajistaren hiru biktimek ateak itxita deklaratu dute
Fiskaltzak eta akusazio partikularrek 45 urtetik gorako kartzela-zigorrak eskatu dituzte akusatuarentzat.
La Vueltak lasterketarekiko eta txirrindulariekiko "errespetua" eskatu du: "Manifestazioak eta kirola uztargarriak ziren"
Javier Guillen La Vueltako zuzendariak "La Vueltak atzo emandako irudia" deitoratu du, azken etapa Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko protestengatik bertan behera gelditu ostean. Are gehiago, atzo gertatutakoa "onartezina" dela eta "ez litzatekeela errepikatu behar" uste du.
Javier Guillen: "Bateragarriak ziren manifestazioak eta Vuelta, ezin da horrelakorik errepikatu"
Lasterketako zuzendariak nabarmendu du bere helburu bakarra Vueltak aurrera egitea zela, eta UCIk soilik erabaki dezakeela zein talde sartu eta baztertu.
Vueltako antolatzaileek prentsaurrekoa deitu dute gaur eguerdirako Madrilen
Vueltako azken etaparen azken kilometroan, Madrilgo erdigunean, poliziaren eta manifestarien arteko liskarrak sortu ziren, ibilbideko hesiak bota zituztenean. Guztira, bi pertsona atxilotu zituzten eta 22 agente zauritu.
Gaur ekingo dio Osakidetzak haurtxoen bronkiolitis akutuaren aurkako immunizazio kanpainari
Kanpainaren ardatza jaioberri guztiak, haur goiztiarrak eta gaixotasun kronikoa duten bi urtetik beherako haurrak izango dira.