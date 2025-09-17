Trafiko-istripua
Pertsona bat hil da Tafallan furgoneta baten eta uzta biltzeko makina baten artean izandako istripuan

Polizia-iturriek jakitera eman dutenez, istripua 09:00etan gertatu da, NA-132 errepidean, Tafalla parean, eta hildako pertsona furgonetan zihoana da.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pertsona bat hil da asteazken honetan NA-132 errepidean, Tafalla parean, furgoneta baten eta uzta biltzeko makina baten artean izandako istripuan.

Polizia iturriek jakinarazi dutenez, istripua, aurrez aurreko talka bat, 09:00etan gertatu da. Hildako pertsona furgonetan zihoana da, eta uzta biltzeko makinaren gidaria onik atera da.

Tafallako suhiltzaileak, Oinarrizko Bizi Euskarriko anbulantzia bat, mediku talde bat eta Foruzaingoa bertaratu dira; azken horiek hartu dute ikerkeketaren ardura. 

