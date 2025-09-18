FÚTBOL
Euskal Selekzioa y Palestina disputarán un partido en San Mamés el 15 de noviembre

Autoridades gubernamentales españolas consideran que no será sólo un acontecimiento deportivo, sino que será una manera de que Palestina muestre a través del escaparate de un partido de fútbol "todas las violaciones de los derechos humanos" que sufre.
Entrenamiento de la Euskal Selekzioa en Lezama. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioak eta Palestinak lagunarteko futbol partida jokatuko dute San Mamesen azaroaren 15ean
Euskal Selekzioa y Palestina disputarán un partido amistoso en el estadio de San Mamés de Bilbao el próximo 15 de noviembre, según ha adelantado Cadena Ser. 

La Federación Palestina de Fútbol ha confirmado la noticia a la emisora después de "trabajar en coordinación perfecta" con la Federación Vasca de Fútbol a la vez que también han sido informadas las autoridades gubernamentales españolas.

Las citadas autoridades, según la misma fuente, consideran que el acto no será sólo un acontecimiento deportivo, sino que será una manera de que Palestina muestre a través del escaparate de un partido de fútbol "todas las violaciones de los derechos humanos" que sufre.

Si bien los últimos años Euskal Selekzioa venía jugando en Navidades, esta vez, lo hará antes, coincidiendo con el parón de Liga, en fechas FIFA.

