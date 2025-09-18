FUTBOLA
Euskal Selekzioak eta Palestinak lagunarteko futbol partida jokatuko dute San Mamesen azaroaren 15ean

Espainiako agintarien arabera, ez da kirol ekitaldi huts bat izango, eta Palestinan pairatzen ari diren "giza eskubideen urraketa guztiak" ikusarazteko ere baliatuko dute lagunartekoa. 

Euskal Selekzioaren entrenamendua Lezaman. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioak eta Palestinak lagunarteko futbol partida jokatuko dute Bilboko San Mames futbol zelaian azaroaren 15ean, Cadena Ser irratiak aurreratu duenez.

Palestinako Futbol Federazioak albistea baieztatu dio irratiari, Euskadiko Futbol Federazioarekin "lankidetza estuan" aritu ondoren. Era berean, Espainiako Gobernuko agintariek ere horren berri izan dute.

Agintari horien arabera, norgehiagoka ez da kirol ekitaldi huts bat izango, Palestinan pairatzen ari diren "giza eskubideen urraketa guztiak" ikusarazteko ere baliatuko dute lagunartekoa. 

Horrela, azken urteetan Euskal Selekzioak Gabonetan jokatu badu ere, oraingoan lehenago jokatuko du, Ligaren etenaldiarekin batera, FIFA datetan.

Gizarteari buruzko albiste gehiago

idurre eskisabel
18:00 - 20:00
Euskararentzat "arkitektura juridiko berria" eskatu du Kontseiluak, "langile publikoek euskararen ezagutza izatea" bermatzeko

Euskalgintzaren Kontseiluak eta Bagera Donostiako euskaltzaleen elkarteak deituta, bilkura egin dute, arratsaldean, Donostiako epaitegi batek euskararen aurka kaleratu berri duen epai bat salatzeko. Idurre Eskisabel Kontseiluko idazkari nagusiaren hitzetan, "ezinbestekoa da euskarari behar duen arkitektura juridiko berria eskaintzea", "botere judizialetik ezarritako blokeoa gainditzeko". 
Estitxu Garai, Joxerramon Bengoetxea y Asier Blas EUROPA PRESS 17/9/2025
18:00 - 20:00
EHUk uko egin dio 247 milioi euroko ikerketa-proiektuetan parte hartzeari, Israelekin loturak zituztelako

Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektoreak asteazken honetan berretsi duenez, "Palestinako herriaren genozidioaren auzia lehentasuna da gure unibertsitatean", eta aditzera eman du EHUk uko egin diela, azken hilabeteetan, 247 milioi euroko ikerkuntza-proiektuei, biomedikuntzaren edo konputazio-zientzien arloetan, proiektu horiek Israelgo estatuarekin zuten loturagatik. Agerraldian, Bengoetxeak Europako Batzordeari eta Espainiako Gobernuari eskatu die Israelgo unibertsitateak, ikerketa-zentroak eta erakundeak bazter utz ditzatela ikerketa elkarlanak, akademikoak edo kulturalak laguntzeko europar funtsetatik. 

