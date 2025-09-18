Pleno de Política General
Sindicatos y pensionistas protestan frente al Parlamento Vasco

El movimiento pensionista ha reprochado al conjunto de la Cámara vasca su negativa a tramitar la IPL que pide igual la pensión mínima al SMI.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sindikatuek eta pentsiodunek protesta egin dute Eusko Legebiltzarraren aurrean
EITB

El movimiento pensionista ha reprochado al conjunto de la Cámara vasca su negativa a tramitar la IPL que pide igual la pensión mínima al SMI. Asimismo, el sindicato LAB ha protestado contra la "ofensiva judicial" contra el euskera en procesos de empleo público. 

