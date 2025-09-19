Detenido acusado de agredir sexualmente a una mujer en San Sebastián

Un hombre ha sido detenido por agentes de la Ertzaintza acusado de haber agredido sexualmente a una mujer con la que había contactado a través de las redes sociales.

Según ha informado este viernes el Departamento vasco de Seguridad, la víctima presentó su denuncia ayer en la comisaría de la capital guipuzcoana, donde sostuvo que, además de agredirla sexualmente, el hombre controlaba lo que hacía y con quién estaba, y le prohibía ver a sus amigos.

Los agentes localizaron al denunciado, un varón de 45 años, y lo detuvieron esta madrugada por un delito contra la libertad sexual, tras lo que esta mañana ha pasado a disposición judicial.