Gizon bat atxilotu dute Donostian emakume bati sexu-erasoa egiteagatik

Biktimak atzo aurkeztu zuen salaketa Gipuzkoako hiriburuko polizia-etxean. Aitortu zuenez, sexu-erasoa egiteaz gain, gizonak zer egiten zuen eta norekin zegoen kontrolatzen zuela, eta bere lagunak ikustea debekatzen zion.

Agentziak | EITB

Ertzaintzak gizon bat atxilotu du sare sozialen bidez ezagutu zuen emakume bati sexu-erasoa egiteagatik.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, biktimak atzo aurkeztu zuen salaketa Gipuzkoako hiriburuko ertzain-etxean, eta adierazi zuenez, sexu-erasoa egiteaz gain, gizonak zer egiten zuen eta norekin zegoen kontrolatzen zuen, eta bere lagunak ikustea debekatzen zion.

Agenteek 45 urteko gizonezkoa aurkitu zuten, eta gaur goizaldean atxilotu dute sexu-askatasunaren aurkako delitu bat egotzita. Gaur goizean, epailearen esku utzi dute.

