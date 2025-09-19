Retenciones de 8 km en la A-8, a su paso por Muskiz, sentido Cantabria, por el choque de seis vehículos
La autovía A-8 presenta minutos antes de las 19:30 retenciones de 8 kilómetros, a su paso por Muskiz (Bizkaia), sentido Cantabria, por un choque entre seis vehículos, sin heridos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
El accidente ha ocurrido a las 17:45 horas y ha provocado el corte de dos de los tres carriles de la A-8, en sentido Cantabria, lo que ha causado retenciones de hasta 8 kilómetros. Una vez ya retirados los vehículos siniestrados, se irán recuperando la fluidez del tráfico.
Más noticias sobre sociedad
Detienen a un vecino de Karrantza por estafar 950 mil euros a gasolineras
El arrestado se hacía pasar por un comercial de una distribuidora de combustible a precios competitivos. La investigación ha descubierto una trama de empresas e identidades falsas.
Muere un peatón atropellado por un coche en Biarritz
Un peatón ha fallecido esta mañana en el barrio de Beaurivage, en Biarritz, tras ser atropellado por un coche.
La prueba piloto de las jaulas de atún rojo de Getaria encara su recta final
Getaria acoge desde hace dos meses la primera granja marina de atún rojo. Medio centenar de ejemplares están siendo engordados a base de pescado azul en un proyecto piloto que pretende testar la viabilidad económica de este proyecto. Durante el mes de octubre los ejemplares abandonarán las jaulas.
Detenido acusado de agredir sexualmente a una mujer en San Sebastián
La víctima presentó su denuncia ayer en la comisaría de la capital guipuzcoana, donde sostuvo que, además de agredirla sexualmente, el hombre controlaba lo que hacía y con quién estaba, y le prohibía ver a sus amigos.
El neurólogo Gurutz Linazasoro anuncia la llegada de nuevos medicamentos revolucionarios contra el Alzheimer
Destaca que son medicamentos que actúan en el origen de la enfermedad, dando lugar a una evolución “más lenta y benigna” de la enfermedad, y que ya se comercializan en Estados Unidos e Inglaterra.
Desalojan la playa de Las Arenas de Getxo tras aparecer un objeto que podría ser un artefacto explosivo
Una persona ha encontrado "un objeto oxidado" en la orilla las 10:30 horas y aha dado el aviso. os artificieros de la Ertzaintza no podrán actuar hasta que baje la marea por la noche y por ello, la Ertzaintza y la policía local de Getxo mantendrán acordonada la playa.
La Fiscalía solicita siete años de tratamiento psiquiátrico e inhabilitación para la enfermera de Kabiezes
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha asegurado que Osakidetza puso a una persona "a tutelar" a la enfermera acusada de simular vacunaciones en el centro de salud de Kabiezes de Santurtzi en cuanto se tuvo constancia de lo que estaba ocurriendo, tras recibir las primeras quejas.
Robert Treviño presenta una demanda judicial contra Euskadiko Orkestra por su despido
El Consejo de Administración de Euskadiko Orkestra decidió en enero poner fin al ciclo en la dirección de Treviño, director artístico, y Roch, director general de la orquesta.
Ordenan reabrir la causa del joven herido por un pelotazo de foam en los carnavales de Tolosa
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 1 de Tolosa reabrir la causa archivada el año pasado. Considera necesario practicar nuevas diligencias en el caso del joven herido por un pelotazo de foam de la Ertzaintza.