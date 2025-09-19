Tráfico
Retenciones de 8 km en la A-8, a su paso por Muskiz, sentido Cantabria, por el choque de seis vehículos

El accidente ha ocurrido a las 17:45 horas, y ha provocado el corte de dos de los tres carriles.
Euskaraz irakurri: 8 km-ko auto-ilarak A-8an, Muskiz parean, Kantabriarako noranzkoan, sei ibilgailuk elkar jo dutelako
EITB

Última actualización

La autovía A-8 presenta minutos antes de las 19:30 retenciones de 8 kilómetros, a su paso por Muskiz (Bizkaia), sentido Cantabria, por un choque entre seis vehículos, sin heridos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El accidente ha ocurrido a las 17:45 horas y ha provocado el corte de dos de los tres carriles de la A-8, en sentido Cantabria, lo que ha causado retenciones de hasta 8 kilómetros. Una vez ya retirados los vehículos siniestrados, se irán recuperando la fluidez del tráfico.

