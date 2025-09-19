Trafikoa
8 km-ko auto-ilarak A-8an, Muskiz parean, Kantabriarako noranzkoan, sei ibilgailuk elkar jo ostean

Istripua 17:45ean gertatu da, eta hiru erreietako bi itxi behar izan dituzte.
EITB

Azken eguneratzea

A-8 autobiak 8 kilometrorainoko auto-ilarak pilatu ditu 19:30ak aldera, Muskizen (Bizkaia), Kantabriarako noranzkoan. Izan ere, sei ibilgailuk talka egin dute, eta errepideko bi errei itxi behar izan dituzte. Ez da zauriturik egon, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Istripua 17:45ean gertatu da, eta A-8 autobideko hiru erreietatik bi itxi behar izan dituzte, Kantabriarako noranzkoan. Ondorioz, 8 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira. Istripua izan duten ibilgailuak erretiratu ondoren, trafikoaren arintasuna berreskuratzen joango dira.

