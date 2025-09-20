Cortada la AP-1, a la altura de Eskoriatza, en sentido Vitoria-Gasteiz, tras una colisión entre una furgoneta y un camión
Una colisión entre una furgoneta y un camión mantiene cortada a las 11:10 horas la circulación en la AP-1, a la altura de Eskoriatza (Gipuzkoa), en sentido Vitoria-Gasteiz, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
El choque se ha producido a las 08:50 horas, y se han visto implicados una furgoneta y un camión.
La persona que conducía la furgoneta ha precisado atención médica, y ha sido trasladada al Hospital de Txagorritxu.
La vía continúa cortada mientras se limpia la calzada.
