AP-1 autobidea itxi dute Eskoriatzan, Gasteizko noranzkoan, furgoneta batek eta kamioi batek talka egin ondoren

Istripua 08:50ean jazo da. Lekura hurbildu diren osasun langileek furgoneta gidaria artatu behar izan dute, eta Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Furgoneta batek eta kamioi batek talka egin dute larunbat honetan AP-1 autobidean, Eskoriatza parean (Gipuzkoa), Gasteizko noranzkoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Istripua 08:50ean jazo da, eta  AP-1 autobidea itxi behar izan dute Isuskitzako tunelean, Gasteizeko norantzan.

Halaber, lekura hurbildu diren osasun langileek furgoneta gidaria artatu behar izan dute, eta Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.

Bideak moztuta jarraitzen du galtzada garbitu bitartean.

AP-1 autobidea Txagorritxu Ospitalea Gipuzkoa Eskoriatza Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoa Trafikoa Trafiko Istripuak Gizartea

