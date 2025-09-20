GIPUZKOA
Fallece una persona en el incendio declarado en un apartamento de San Sebastián

Otras dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital por inhalación de humo. El fuego ha sido sofocado sobre las seis de la mañana.
Euskaraz irakurri: Pertsona bat hil da Donostiako apartamentu batean piztutako sutean
EITB

Una persona ha fallecido y otras dos han tenido que ser trasladadas al hospital tras un incendio declarado en un apartamento en San Sebastián, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El incendio ha tenido lugar en un edificio de la calle Julio Urquijo de la capital guipuzcoana, y además de un fallecimiento, dos personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo, y han tenido que ser atendidas en el hospital.

Los bomberos han conseguido extinguir las llamas pasadas las seis de la mañana.

