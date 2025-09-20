GIPUZKOA
Gizonezko bat hil da Donostiako etxebizitza batean piztutako sutean

Beste bi pertsona ospitalera eraman behar izan dituzte kea arnasteagatik. Sua goizeko seiak aldera itzali dute.
EITB

Azken eguneratzea

68 urteko gizonezko bat hil da eta bi pertsona ospitaleratu behar izan dituzte Donostiako Bidebieta auzoko etxebizitza batean piztutako sute baten ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Sutea Gipuzkoako hiriburuko Julio Urkixo pasealekuko eraikin batean izan da, eta, pertsona bat hiltzeaz gain, bi pertsona intoxikatu dira kea arnastuta, eta ospitalean artatu behar izan dituzte.

Suhiltzaileek goizeko seiak aldera itzali dituzte garrak. eta etxetik atera dituzten bizilagunak etxera itzuli dira jada.

