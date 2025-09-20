La marcha 'Ibaitik Itsasora' culmina en Hendaia tras recorrer Euskal Herria en apoyo al pueblo palestino

La marcha Ibaitik Itsasora, que partió de Tudela el pasado 10 de septiembre, ha llegado este sábado a su destino final, en la localidad labortana de Hendaia, tras atravesar durante 11 días diversos puntos de Euskal Herria.

La iniciativa, que comenzó a orillas del río Ebro y ha terminado junto al mar, ha simbolizado “el apoyo de la sociedad vasca a la legítima aspiración del pueblo palestino de vivir en libertad, igualdad y justicia en su territorio histórico, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo”, según subrayan los organizadores.

Durante las cuatro horas que ha durado su paso final por las calles de Hendaia, centenares de personas han exigido el “fin del genocidio” y el “boicot a Israel”. Asimismo, se ha denunciado la “complicidad de Europa” con lo que los organizadores califican como una "barbarie sostenida por intereses geopolíticos y económicos".

Este sábado, se han sumado los bertsolaris Maddalen Arzallus y Aitor Sarriegi, así como el grupo Xiberoots, con conciertos reivindicativos en el marco del cierre de la marcha.

La ruta, diseñada con un enfoque estratégico y simbólico, ha unido distintas zonas de Euskal Herria, y ha tenido dos objetivos principales. Por un lado, movilizar y fortalecer la red de apoyo a la causa palestina en pueblos y ciudades, mediante actividades organizadas por comunidades locales, artistas y activistas en cada etapa.

Por otro lado, denunciar visiblemente la presencia de empresas e instituciones en el territorio vasco que, según los convocantes, "colaboran directa o indirectamente con la ocupación y el genocidio del pueblo palestino".

Ibaitik Itsasora ha sido presentada como una herramienta de denuncia, movilización y solidaridad internacionalista, que refuerza el compromiso de amplios sectores sociales de Euskal Herria con los derechos humanos y la causa palestina.