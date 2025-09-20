'Ibaitik Itsasora' martxa Hendaian amaitu da, Euskal Herrian zehar palestinar herriaren alde ibili ondoren
Ehunka pertsonak "genozidioa amaitzeko" eta "Israeli boikota egiteko" eskatu dute lau orduz Hendaiako kaleetan, eta "Europaren konplizitatea" salatu dute.
Ibaitik Itsasora martxa larunbat honetan iritsi da azken helmugara, Hendaian (Lapurdi), 11 egunez Euskal Herriko hainbat puntu zeharkatu ondoren. Ekimena joan den irailaren 10ean abiatu zen, Tuteratik.
Ekimena Ebro ibaiaren ertzean hasi eta itsasoan amaitu da, eta "euskal gizarteak Palestinako herriak bere lurralde historikoan, Jordan ibaitik Mediterraneo itsasoraino, askatasunean, berdintasunean eta justizian bizitzeko duen legezko nahiari emandako babesa irudikatzea du helburu", antolatzaileek azpimarratu dutenez.
Ehunka pertsonak "genozidioa amaitzea" eta "Israeli boikota egitea" eskatu dute Hendaiako kaleetatik igaro diren lau orduetan. Era berean, "Europaren konplizitatea" salatu dute.
Larunbat honetan, Maddalen Arzallus eta Aitor Sarriegibertsolariek bat egin dute ekimenarekin, baita Xiberoots taldeak ere.
Ibilbideak, ikuspegi estrategiko eta sinboliko batekin diseinatua, Euskal Herriko hainbat eremu batu ditu, eta bi helburu nagusi izan ditu: alde batetik, herri eta hirietan kausa palestinarrari laguntzeko sarea mobilizatzea eta indartzea, etapa bakoitzean tokiko komunitateek, artistek eta aktibistek antolatutako jardueren bidez.
Bestetik, antolatzaileen arabera, "Palestinako herriaren okupazioarekin eta genozidioarekin zuzenean edo zeharka kolaboratzen duten Euskal Herriko enpresak eta erakundeak ikusaraztea eta salatzea".
Ibaitik Itsasora "salaketa, mobilizazio eta elkartasun internazionalistarako tresna" gisa aurkeztu da, Euskal Herriko gizarte sektore zabalek giza eskubideekin eta kausa palestinarrarekin duten konpromisoa indartzen duena.
