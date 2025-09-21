Muere una persona en un accidente entre dos coches en Treviño

Una persona ha fallecido esta noche en un accidente frontal entre dos turismos en Treviño.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el siniestro se ha registrado a primera hora de la noche en la carretera Araba 2124, que ha quedado cortada al tráfico en sentido Burgos a causa del accidente.

A las 23:00 horas se preveía abrir un carril.