TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pertsona bat hil da Trebiñun, bi autoren artean izandako istripuan

Gaueko lehen orduan izan da ezbeharra, Araba 2124 errepidean. Bi ibilgailuk aurrez aurre jo dute eta errepidea itxita geratu da Burgoserako norantzan.

author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Pertsona bat hil da gaur gauean Trebiñun, bi autoren artean izandako istripuan. 

Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, gaueko lehen orduan izan da ezbeharra, Araba 2124 errepidean bi ibilgailuk aurrez aurre jo dutenean eta errepidea itxita geratu da, Burgoserako noranzkoan, ezbeharraren ondorioz.

23:00ak aldera erreietako bat irekitzea aurreikusten zen.

Trafiko Istripuak Gizartea Araba Euskal Autonomia Erkidegoa Trafiko istripuen biktimak Trafikoa

Albiste gehiago gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

27 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Montserrateko funikularretik, Katalunian, euri jasa gogorrak direla eta

Montserrat funikularraren inguruetan 100 litro bota ditu metro koadroko, eta 27 pertsona ebakuatu dituzte euriteek eragindako luizi baten ondorioz. Katalunia osoa dago abisu laranjan eta euriak gogor jo du, batez ere, Bartzelonan, Gironan eta Tarragonan. Suhiltzaileek 90 bat esku-hartze egin dituzte dagoeneko, eta errepideetan ardura handiz gidatzea eskatu dute. Euriteen ondorioz, gainera, bertan behera gelditu dira zenbait hegaldi, eta Gironan atzerapenak daude tren zerbitzuan, trenbidera eroritako zuhaitz bategatik. 
Gehiago kargatu