Detenido en Hernani, por cuarta vez en un año, por tráfico ilegal de personas

El arrestado, un hombre de 25 años, conducía una furgoneta en la que viajaban cinco personas más de manera irregular. Además, el conductor no tenía el permiso de conducir obligatorio.

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 02/8/2025
Un vehículo de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Hernanin, urtebetean laugarren aldiz, pertsonen legez kanpoko trafikoa egotzita
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Hernani a un hombre de 25 años, por su presunta implicación en un delito de tráfico ilegal de personas. El arrestado conducía una furgoneta, en la que viajaban cinco personas más, sin el permiso de conducir obligatorio.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, esta madrugada, agentes de la Ertzaintza que realizaban un control rutinario en un área de servicio de Hernani, se percataron de la presencia de un conductor que actuaba de forma sospechosa mientras repostaba combustible en el surtidor. 

En el vehículo, supuestamente en tránsito hacia Portugal, viajaban otros cinco ocupantes de nacionalidad india y pakistaní de manera irregular.

Asimismo, pudieron constatar que el conductor no tenía el permiso de conducir obligatorio, motivo por el que, además de incurrir en un presunto delito de tráfico ilegal de personas, se le imputaba también un delito contra la seguridad vial.

Se da la circunstancia de que, en menos de un año, el conductor de la furgoneta ha sido detenido en otras tres ocasiones por hechos de la misma naturaleza. 

Delitos Hernani Ertzaintza Migración Sociedad

