Detenido en Hernani, por cuarta vez en un año, por tráfico ilegal de personas

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Hernani a un hombre de 25 años, por su presunta implicación en un delito de tráfico ilegal de personas. El arrestado conducía una furgoneta, en la que viajaban cinco personas más, sin el permiso de conducir obligatorio.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, esta madrugada, agentes de la Ertzaintza que realizaban un control rutinario en un área de servicio de Hernani, se percataron de la presencia de un conductor que actuaba de forma sospechosa mientras repostaba combustible en el surtidor.

En el vehículo, supuestamente en tránsito hacia Portugal, viajaban otros cinco ocupantes de nacionalidad india y pakistaní de manera irregular.

Asimismo, pudieron constatar que el conductor no tenía el permiso de conducir obligatorio, motivo por el que, además de incurrir en un presunto delito de tráfico ilegal de personas, se le imputaba también un delito contra la seguridad vial.

Se da la circunstancia de que, en menos de un año, el conductor de la furgoneta ha sido detenido en otras tres ocasiones por hechos de la misma naturaleza.