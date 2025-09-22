Gizon bat atxilotu dute Hernanin, urtebetean laugarren aldiz, pertsonen legez kanpoko trafikoa egotzita
25 urteko atxilotuak gidatzen zuen furgonetan bost pertsona gehiago zihoazen, modu irregularrean. Gainera, gidariak ez zuen gidabaimenik.
Ertzaintzak 25 urteko gizon bat atxilotu du bart goizaldean Hernanin (Gipuzkoa), pertsonen legez kanpoko trafikoa egotzita. Atxilotuak gidatzen zuen furgonetan beste bost pertsona zihoazen, eta gidariak ez zuen gidabaimenik.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, Hernaniko zerbitzugune batean ohiko errepide kontrola egiten ari ziren ertzainei susmagarria iruditu zaie gasolindegian erregaia hartzen ari zen gidari baten jarrera.
Ustez, ibilgailua Portugalera zihoan eta barruan, gidariaz gain, bost pertsona gehiago zeuden (indiarrak eta pakistandarrak).
Era berean, agenteek egiaztatu ahal izan dutenez, gidariak ez zuen gidabaimenik, eta, hori dela eta, pertsonen legez kanpoko trafikoaren delitua leporatzeaz gain, bide-segurtasunaren aurkako delitu bat ere egotzi diote.
Atxilotuak aurrekariak ditu. Are gehiago, urtebetean lau aldiz atxilotu dute delitu hori egiteagatik.
