GIPUZKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Hernanin, urtebetean laugarren aldiz, pertsonen legez kanpoko trafikoa egotzita

25 urteko atxilotuak gidatzen zuen furgonetan bost pertsona gehiago zihoazen, modu irregularrean. Gainera, gidariak ez zuen gidabaimenik. 

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 02/8/2025
Ertzaintzaren ibilgailu bat, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 25 urteko gizon bat atxilotu du bart goizaldean Hernanin (Gipuzkoa), pertsonen legez kanpoko trafikoa egotzita. Atxilotuak gidatzen zuen furgonetan beste bost pertsona zihoazen, eta gidariak ez zuen gidabaimenik.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, Hernaniko zerbitzugune batean ohiko errepide kontrola egiten ari ziren ertzainei susmagarria iruditu zaie gasolindegian erregaia hartzen ari zen gidari baten jarrera. 

Ustez, ibilgailua Portugalera zihoan eta barruan, gidariaz gain, bost pertsona gehiago zeuden (indiarrak eta pakistandarrak). 

Era berean, agenteek egiaztatu ahal izan dutenez, gidariak ez zuen gidabaimenik, eta, hori dela eta, pertsonen legez kanpoko trafikoaren delitua leporatzeaz gain, bide-segurtasunaren aurkako delitu bat ere egotzi diote. 

Atxilotuak aurrekariak ditu. Are gehiago, urtebetean lau aldiz atxilotu dute delitu hori egiteagatik. 

Delituak Hernani Ertzaintza Migrazioa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

27 pertsona ebakuatu behar izan dituzte Montserrateko funikularretik, Katalunian, euri jasa gogorrak direla eta

Montserrat funikularraren inguruetan 100 litro bota ditu metro koadroko, eta 27 pertsona ebakuatu dituzte euriteek eragindako luizi baten ondorioz. Katalunia osoa dago abisu laranjan eta euriak gogor jo du, batez ere, Bartzelonan, Gironan eta Tarragonan. Suhiltzaileek 90 bat esku-hartze egin dituzte dagoeneko, eta errepideetan ardura handiz gidatzea eskatu dute. Euriteen ondorioz, gainera, bertan behera gelditu dira zenbait hegaldi, eta Gironan atzerapenak daude tren zerbitzuan, trenbidera eroritako zuhaitz bategatik. 
Gehiago kargatu