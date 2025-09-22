El Ministerio de Igualdad licitará "en unos meses" un nuevo contrato para la gestión de las pulseras

El Ministerio de Igualdad del Gobierno español licitará "en unos meses" un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos Cometa de control telemático de agresores machistas, que incorporará "mejoras técnicas" como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos.



Así lo ha explicado este lunes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un videocomunicado en el que ha vuelto a enviar un mensaje tranquilizador a las víctimas.



"Las pulseras funcionan, el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente, salva vidas a diario, está en conexión inmediata con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, realizamos un gran trabajo salvando vidas a diario", ha dicho.



La titular de Igualdad se ha mostrado muy crítica con el Partido Popular, al que ha criticado por utilizar el miedo y amedrentar a las víctimas "como ariete político contra el Gobierno", "simplemente para ganar un puñado de votos", algo que ha calificado de "ruin, mezquino y absolutamente injusto".