El Ministerio de Igualdad licitará "en unos meses" un nuevo contrato para la gestión de las pulseras

Habrá "mejoras técnicas" como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos. No obstante, la ministra de Igualdad ha asegurado que "las pulseras funcionan y sigue funcionando correctamente".
(Foto de ARCHIVO) Una persona le coloca a otra una pulsera electrónica de geolocalización telemática durante la presentación del informe sobre la Estrategia Nacional Penitenciaria, en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe), a 17 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). La unidad de seguimiento se trata de una medida del Plan Piloto para reducir la adopción de medidas cautelares restrictivas de libertad a través de alternativas de carácter tecnológico. David Zorrakino / Europa Press 17 ENERO 2024;PENITENCIARIO;ESTRATEGIA;JUSTICIA;CRIMEN 17/1/2024
Imagen de una pulsera telemática. Foto: Europa Press
author image

EITB

Última actualización

El Ministerio de Igualdad del Gobierno español licitará "en unos meses" un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos Cometa de control telemático de agresores machistas, que incorporará "mejoras técnicas" como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos.

Así lo ha explicado este lunes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un videocomunicado en el que ha vuelto a enviar un mensaje tranquilizador a las víctimas.

"Las pulseras funcionan, el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente, salva vidas  a diario, está en conexión inmediata con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, realizamos un gran trabajo salvando vidas a diario", ha dicho.

La titular de Igualdad se ha mostrado muy crítica con el Partido Popular, al que ha criticado por utilizar el miedo y amedrentar a las víctimas "como ariete político contra el Gobierno", "simplemente para ganar un puñado de votos", algo que ha calificado de "ruin, mezquino y absolutamente injusto".

Las pulseras telemáticas para maltratadores confrontan a PP y Gobierno español
Violencia machista Sociedad Delitos Gobierno de España Víctimas de violencia machista

