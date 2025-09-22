Erasotzaile matxisten kontrol telematikoa
Berdintasun Ministerioak orkatilako telematikoak kudeatzeko kontratu berri bat lizitatuko du "hilabete gutxi barru"

"Hobekuntza teknikoak" egongo dira, hala nola plataforma bat gailu horien datuen jarraipen etengabea egin ahal izateko. Dena dela, Berdintasun ministroak esan duenez, "orkatilakoek funtzionatzen dute, ondo funtzionatu ere".

Orkatilako telematiko baten irudia. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko Berdintasun Ministerioak "hilabete gutxi barru" kontratu berri bat lizitatuko du erasotzaile matxistak telematikoki kontrolatzeko Kometa gailuak kudeatzeko. "Hobekuntza teknikoak" egongo dira, hala nola plataforma bat gailuen datuen etengabeko jarraipena egiteko.

Horrela azaldu du astelehen honetan bideoz egindako agerraldian Ana Redondo Berdintasun ministroak. "Eskumuturrekoek funtzionatzen dute, ondo funtzionatu ere", adierazi du, "Kometa dispositiboek egunero bizitzak salbatzen jarraitzen dute, Estatuko Indar eta Segurtasunekin lotura zuzena du, eta lan handia egiten ari gara".

Bestalde, Alderdi Popularrarekin oso kritiko agertu da ministroa, eta biktimak kikiltzeko beldurra erabili izana leporatu dio, "boz gutxi batzuk irabazteko". "Zitala eta erabat bidegabea da", salatu du.

PP eta Espainiako Gobernua aurrez aurre, eskumuturreko telematikoak direla eta
Abian da Beldur Barik egitasmoaren 16. bideo lehiaketa, gazteek indarkeria matxistaren aurrean duten jarrera erakuts dezaten

Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak Donostiako Lauaizeta ikastetxean egindako ekitaldian gogorarazi duenez, programaren helburua da gazteen artean indarkeria matxista prebenitzea, "neskak ahalduntzea lagunduz eta mutilei berdintasunaren beharraren gainean hausnartzen lagunduz, denen parte-hartzearekin gizarte berdinzaleago baten alde egiteko".

