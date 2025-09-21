POLEMIKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

PP eta Espainiako Gobernua aurrez aurre, eskumuturreko telematikoak direla eta

Iaz, tratu txarrak ematen dituztenentzako eskumuturrekoak kudeatzen dituen enpresa aldatu zenean, akats informatikoak izan ziren, eta, ondorioz, epe mugatu batean, erasotzaileen kokapenari buruzko informazioa galdu zen.

(Foto de ARCHIVO) Una persona le coloca a otra una pulsera electrónica de geolocalización telemática durante la presentación del informe sobre la Estrategia Nacional Penitenciaria, en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe), a 17 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). La unidad de seguimiento se trata de una medida del Plan Piloto para reducir la adopción de medidas cautelares restrictivas de libertad a través de alternativas de carácter tecnológico. David Zorrakino / Europa Press 17 ENERO 2024;PENITENCIARIO;ESTRATEGIA;JUSTICIA;CRIMEN 17/1/2024

Pertsona bat, eskumuturreko telematikoa jartzen. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Tratu txarrak ematen dituztenentzako eskumuturreko telematikoekin izandako akatsek polemika handia sortu dute Espainiako politikan azken egunetan. Berdintasun Ministerioak kudeatzen ditu, eta enpresa pribatu esleipendunek operatzen dituzte.

Fiskal nagusiaren urteko memoriak jasotzen duenez, iaz, eskumuturrekoak kudeatzen dituen enpresa aldatu zenean, akats informatikoak izan ziren, eta, ondorioz, epe mugatu batean, erasotzaileen kokapenari buruzko informazioa galdu zen.

Hori dela eta, PPk iragarri du Europako Batzordera eramango duela gaia, eta indarkeria matxistaren biktimak babesik gabe utzi izana egotzi dio Espainiako Gobernuari.

Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak esan du Berdintasun Ministerioak Aliexpress enpresa txinatarrean erosi zituela eskumuturrekoak, eta Berdintasun ministroaren berehalako dimisioa eskatu du.

Espainiako Gobernuak, ordea, adierazi du akats informatikoak ez zituela arriskuan jarri emakumeak.

Berdintasun Ministerioak iaz urruntze-aginduetarako eskumuturrekoen datuak kudeatzen zituen enpresa aldatu zuenean sortu zen akats hori. Enpresa batetik bestera datuak migratu zirenean, enpresa berriak ez zituen datuak behar bezala jaso, eta epaileek ez zuten aukerarik izan erasotzaileek urruntze-agindua urratu ote zuten jakiteko.

Indarkeria matxista Politika Psoe Matxismoa Alderdi Politikoak PP Espainia Espainiako gobernua Salaketak Indarkeria matxistaren biktimak

Politikari buruzko albiste gehiago

PNV afirma que la devolución del edificio de París es "un acto de justicia" y no olvidará "el escándalo" de PP y Vox
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAJk esan du Parisko eraikina itzultzea "justizia ekintza bat" dela, eta ez duela ahaztuko PPren eta Voxen "eskandalua"

Marceau etorbideko eraikinak ekitaldi hunkigarria hartu du larunbat honetan, eta bertan izan dira Aitor Esteban EBBko egungo presidentea eta Andoni Ortuzar EBBko presidente ohia (bere agintaldian berreskuratu zuen EAJk eraikina). Horiekin batera izan dira Imanol Pradales lehendakaria eta Eusko Jaurlaritzako hainbat sailburu, Kongresuko, Senatuko eta Europako Parlamentuko bozeramaile jeltzaleak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidenteak, besteak beste.

Gehiago kargatu