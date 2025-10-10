Investigan si un comercio de Bilbao tenía a la venta 65 teléfonos robados
La Policía Municipal de Bilbao investiga la procedencia de 65 teléfonos móviles y dos tablets de diferentes marcas que decomisó este jueves en un comercio de la plaza Corazón de María, ante la sospecha de que pudieran haber sido robados.
En una nota, el Ayuntamiento ha informado de que tras el registro de la tienda, hay dos personas investigadas por su posible implicación en un delito de receptación y si tenían a la venta productos a sabiendas de su origen es ilícito.
Los agentes registraron el comercio y decomisaron "por su dudosa procedencia" un total de 65 teléfonos móviles y dos tablets de diferentes marcas.
También requisaron numerosas prendas de ropa de diferentes marcas.
La investigación de la Policía Municipal tratará de dilucidar de donde provienen todos los artículos para devolverlos a sus dueñas y dueños.
