Bilboko saltoki batek salgai dituen 65 telefono lapurtutakoak ote diren ari dira ikertzen
Ohar baten bidez, Udalak jakinarazi du Mariaren Bihotza plazan dagoen denda miatu ondoren, bi pertsona ari direla ikertzen, delitua egin dutelakoan.
Bilboko Udaltzaingoa 65 sakelako telefonoren eta bi tabletaren jatorria ari da ikertzen lapurtutakoak izan daitezkeela iritzita. Mariaren Bihotza plazako denda batean dituzte salgai gailu horiek.
Udalak ohar baten bidez jakinarazi duenez, denda miatu ondoren, bi pertsona daude ikerketapean, delitua egin dutelakoan.
Agenteek denda arakatu, eta 65 telefono mugikor eta bi tableta konfiskatu zizkieten, horien jatorria zalantzan jarrita.
Marka ezberdinetako arropa ugari ere konfiskatu zuten bertan.
Udaltzaingoak horien jatorria argitu nahi du, jabeei itzultzeko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
100.000 biztanleko 15 psikiatrako ratioarekin, EAE da Estatuan arreta psikiatriko gehien ematen duena
Osasun mentaleko arretan, gizartean eragin handia duten arazo konplexuei aurre egiteko proiektu estrategikoak garatzen ditu Osakidetzak, hala nola suizidioaren prebentzioa, lehen gertakari psikotikoetan esku hartzea edo elikadura-nahasmenduen arreta.
Osasunaren kalterako baldintzetan prostituitzera behartuta zeuden bost emakume askatu dituzte Donostian
Sexu askatasunaren aurkako delituak jazartzeko ikerketa ekainean hasi zuten. Operazioan, hiru lagun atxilotu dituzte eta Donostiako Isabel II.aren hiribidean zegoen prostituzio etxe bat desegin dute.
Ikasleen ongizate emozionala zaintzeko ingurune positiboak sustatzen dituzte eskola askotan
Ikasleen ongizate emozionala gero eta garrantzitsuagoa da eskolan. Hori dela eta, txikitatik erabateko arreta eta emozioen autogestioa kudeatzen irakasten diete eskola-giroan, irakasleek haurren garapenean duten eginkizun eragingarria sustatzeko.
Alerta gorria ezarri dute Murtzian eta Valentziako Erkidegoan, Alice goialdeko depresioa dela eta
Murtziako 12 udalerritan eskolak bertan behera utzi dituzte, eta erkidegoko hainbat bide eta errepide itxi behar izan dituzte.
"Aldez aurretik salaketarik ez badago, Administrazioek ezin dute jarduera pribatuetan esku hartu"
Bernedoko udaleku polemikoen auzia mintzagai izan du Arabako Kultura eta Kirol foru diputatuak. Dagoeneko 18 salaketa jarri dira kanpaleku horietan sexu-askatasunaren aurka egin omen ziren delituengatik.
2026ko Araba euskaraz jaia Amurrion egingo da, ekainaren 14an
Amurrioko Aresketa ikastola laguntzeko egingo da datorren urteko Araba Euskaraz jaia, "Taupadak berpiztu!" lelopean. Logotipoa, berriz, bihotz baten erdira doan txinparta da. Azken lau urteetan Arabako zortzi ikastolek elkarlanean antolatu dute Araba Euskaraz jaia Gasteizko Olarizu parkean. 2026ko edizioari begira, bi berritasun nagusi daude: batetik, Amurrion ospatuko da, ez Olarizun; bestetik, jaiaren antolakuntzaren pisurik handiena Aresketa ikastolak hartuko du bere gain, nahiz eta Arabako gainerako zazpi ikastolek ere lagundu.
"UNRWAk laguntzaz betetako kamioiak ditu Gazatik hiru ordura"
Barbara Ruiz Balzola UNRWA Euskadiren arduradunak adierazi duenez, Israelen baimenaren zain daude Gazan sartu eta laguntza banatzen hasteko. "Gazako egoera apokaliptikoa da. 50.000 haurrek desnutrizio akutua dute", gaineratu du.
Senideen heriotzagatiko baimena 10 egunera arte luzatuko dutela iragarri du Diazek
Halaber, iragarri du zainketa aringarriak jasotzen ari diren senideak zaintzeko baimena ere izango dela. Diazen hitzetan, produktibitateari dagokionez, Espainiako Estatuko arazoetako bat da jendeak lan egin behar duela nahiz eta egoera lanerako desegokia izan. "Ama lurperatzen duelako edo semea zaindu behar duelako lanera ez doanaren kasua ezin da absentismotzat jo", azpimarratu du.
Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak 58 kilo kokaina atzeman dituzte Arrigorriagan
Atxilotutako hiru lagunak espetxeratu dituzte, eta gaizkile-taldea desegin. Kokaina kopuru horrek 1,5 euroko balioa du. Ibilgailuetan droga ezkutatzeko leku bereziak atzeman zituzten, eta, gainera, zazpi telefono mugikor eta 3.400 euro ere. EAEko Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak elkarlanean egindako operazioa izan da.