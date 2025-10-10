Liberadas cinco mujeres obligadas a prostituirse en condiciones insalubres en San Sebastián

Tres personas han sido detenidas por su presunta implicación en un prostíbulo instalado en el barrio de Amara en San Sebastián en el transcurso de una intervención policial que ha permitido liberar a cinco mujeres que eran obligadas a prostituirse en condiciones degradantes.



Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de San Sebastián de la Policía Nacional han llevado a cabo la denominada Operación Cielo, una investigación centrada en la persecución de delitos contra la libertad sexual que ha culminado con la desarticulación de un prostíbulo situado en la avenida Isabel II de San Sebastián, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.



Los tres detenidos son la presunta responsable del inmueble, su hijo y una colaboradora, ha precisado el comunicado.



La operación comenzó el pasado mes de junio cuando una mujer decidió prestar declaración y aportar información detallada sobre el funcionamiento del piso, un testimonio que "coincidía con el conocimiento previo que se tenía de la existencia del local".



